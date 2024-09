Del Debbio e Panorama si inventano di tutto contro l’elettrico. Due lettori segnalano un servizio tv su Rete 4 e un articolo con un’unica tesi: le Ev sono un flop. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è: info@vaielettrico.it .

Da Del Debbio su Rete 4 dicono che una ricarica costa 100€: chi vogliono favorire?

“Desidero segnalare lo scandaloso e superficiale servizio mandato in onda nella puntata del 25/9 della trasmissione “4 DI SERA” condotta da Paolo Del Debbio a proposito dei tempi e costi di ricarica delle auto elettriche. Il solo messaggio che passa è che per caricare un’auto elettrica servono 7 ore ed una spesa che può arrivare a superare i 100 euro!! Tanta superficialità non è casuale. Si tratta di un progetto basato sulla disinformazione, che non si capisce chi voglia favorire: forse le lobby del petrolio? Non c’è da meravigliarsi che l’elettrico non decolli in Italia…Siamo messi proprio male!!! Grazie per il vostro lavoro, continuate così!!!“ Daniele Mauri

Panorama e “l’equazione che non torna” (sul peso)

“Auto elettrica, “l’equazione che non torna” secondo questo articolo di Panorama.Tanto per inquadrare: siamo una coppia 50enne con due auto elettriche acquistate usate: Twingo 22kWh e Kona 64kWh. Non sono mai stato bravo in matematica, quindi ci sta che io non riesca a risolvere l’equazione di Panorama ... Forse Voi, più colti, potete aiutarmi? Come si fa a rapportare il peso del carburante... con il peso delle batterie? Mi verrebbe da aggiungere la variabile dei 500kg di motore endotermico e cambio .. e poi e suddividerli per la radice quadrata di mia nonna in carriola… Scrivere articoli contro l’auto elettrica è veramente diventato un passatempo da bar, in cui sparare qualunque fesseria. Possibile che chi legge non metta un minimo di spirito critico? Saluti e continuate pure a fare benzina… Noi continueremo a fare 500km con 15€ (nei mesi invernali, negli estivi col fotovoltaico…). Pur scorporando la radice quadrata di una cassetta di pere…“. Vittorio e Daniela Scagliarini

Del Debbio pensa a fare ascolti. E in questo momento dare addosso all’auto elettrica…

Risposta. In tivù si punta a fare ascolti e in questo momento bersagliare l’auto elettrica è uno sport molto popolare. Nel nostro Paese il nuovo che avanza ha sempre fatto paura e rassicurare il popolo sul fatto che tutto resterà come prima ha sempre un certo successo. In politica come nell’informazione. Le reti Mediaset, in questo, sono compatte: anche un altro conduttore di punta come Nicola Porro è un nemico giurato dell’elettrico, sia in tv sia sul suo blog. Peraltro ricalcando una linea che è stata fatta propria anche dal nostro governo. Peccato che in tutte queste trasmissioni si diano puntualmente solo le notizie sfavorevoli all’elettrico, mentre altre vengono completamente ignorate. Esempio: la Norvegia ha dato addio all’idrogeno (tanto caro al nostro governo), ritenendolo impraticabile per le auto. Ma su questo, silenzio.

