Come si misura il degrado della batteria?







Con il tempo, ogni batteria perde parte della sua energia e autonomia. Manuel ci chiede: come si può capire quanto è degradato il pacco batteria di un'auto elettrica senza usare strumenti professionali?

“Quali sono i metodi più semplici per valutare il degrado di una batteria (in particolare e-niro 2020)?“ Manuel

Cos’è il degrado della batteria e come si manifesta

Risposta- Ogni batteria agli ioni di litio perde capacità con il tempo, l’uso e i cicli di carica e scarica. Il parametro che lo descrive si chiama State of Health (SoH): indica la percentuale di capacità residua rispetto a quando la batteria era nuova. Se, ad esempio, il SoH è al 90%, significa che l’auto può immagazzinare solo il 90% dell’energia originaria.

Altro valore chiave è lo State of Charge (SoC), che rappresenta la carica istantanea della batteria, ossia quanta energia è disponibile in un preciso momento. Con il passare degli anni, l’aumento della resistenza interna e la perdita di capacità riducono autonomia e prestazioni, modificando anche la curva di ricarica e la resa rigenerativa in frenata.

Come stimare il degrado con metodi semplici

Il metodo più intuitivo per valutare il degrado della batteria auto elettrica è misurare quanta energia si riesce a ricaricare dopo una scarica completa. Il dato, rilevato dalla colonnina o dal contatore domestico, si confronta con la capacità nominale del pacco batteria. Tuttavia, questa prova presenta limiti: parte dell’energia si disperde sotto forma di calore durante la ricarica (effetto Joule), per cui il valore ottenuto risulta solo indicativo.

Un approccio più tecnico consiste nel confrontare la curva di tensione della batteria sotto carico con quella di una batteria nuova. Se si notano cadute di tensione più marcate, significa che la resistenza interna è cresciuta e la capacità effettiva è diminuita. È un metodo accurato, ma richiede strumenti di misura e competenze elettriche specifiche, per questo viene usato di solito in officine o centri specializzati.

OBD2 e strumenti diagnostici: i metodi più pratici

Oggi il metodo più comodo e affidabile per valutare il degrado della batteria di un’auto elettrica è utilizzare un adattatore OBD2. Collegandolo alla porta diagnostica del veicolo, si accede ai dati del Battery Management System (BMS), il cervello elettronico che gestisce tensione, temperatura e stato di salute delle celle.

Attraverso app o software dedicati è possibile leggere direttamente il SoH complessivo e confrontarlo con i valori di riferimento. Molte officine lo fanno già durante i controlli di routine o prima dell’acquisto di un’auto elettrica usata. È importante però verificare la compatibilità: alcuni modelli richiedono adattatori o protocolli specifici per la rete CAN-Bus, e non tutti i produttori forniscono le stesse informazioni in chiaro.

Il degrado è inevitabile, ma almeno si misura

Il degrado della batteria di un’auto elettrica è inevitabile, ma può essere monitorato con precisione. Strumenti semplici come i dongle OBD2 permettono di ottenere una stima affidabile, utile per chi vuole capire quanta autonomia reale ha perso la propria vettura o per chi sta valutando l’acquisto di un usato elettrico.

