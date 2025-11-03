Degrado anomalo della batteria in una VW ID.3 acquistata usata. Lo segnala Giancarlo: l’auto ha poco più di due anni e nell’ultimo check la capacità residua è scesa al 91,5%. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Sono un vostro lettore da circa un anno, felice possessore da febbraio 2025 di una VW ID.3 del 2023. Appena acquistato l’auto (usata ) ho effettuato un test della batteria con PKC. E successivamente, per monitorare il degrado, ne ho effettuato altri. L’ultimo segnala un SOH al 91,5%. Credo che in due anni di vita dell’auto, fatti a settembre, sia un po’ altino come degrado. Specifico che l’80% delle ricariche da me effettuate sono in AC, soprattutto nel range 30-80 (in garage con wallbox). In DC/HPC ho ricaricato esclusivamente durante i pochi lunghi viaggi fatti (in totale una ventina di ricariche). Vi chiedo, consultando i certificati PKC allegati, se sia normale un deterioramento simile. Se ci sia qualche problema o se il test vada fatto in determinate condizioni, così da dare un risultati più veritieri. Ed eventuali ulteriori suggerimenti per limitare il degrado. Dimenticavo: appena ci saranno le condizioni cambierò anche la seconda auto con un’elettrica. E soprattutto: VAIELETTRICO!!!” Giancarlo Agizza, Merano

Le regole per far durare le celle e il caso in questione

Risposta. Cominciamo dalla fine, gli accorgimenti per limitare il degrado. Dal n.1 della divisione Battery Cell di Volkswagen, Frank Blume, è sempre arrivato questo suggerimento: “Come con gli smartphone, i clienti possono influire sulla durata della batteria. Regola empirica: la ricarica normale, (a casa in corrente alternata n.d.r), è più delicata della ricarica rapida. E se si carica la batteria solo all’80%, anziché al 100%, è possibile aumentarne la durata”. Altri consigli sono: evitare di lasciare l’auto completamente scarica o al 100 % per periodi lunghi e parcheggiare all’ombra o in garage per ridurre gli sbalzi termici. Da quel che ci dice, ci sembra che il modo in cui Giancarlo ha gestito batteria e ricariche sia dunque corretto. Quanto ai risultati del check, ci sembrano influenzati dalle condizioni in cui sono stati effettuati. In 4 mesi, da giugno a ottobre, si è passati dal 97% al 91%, degrado evidentemente anomalo in situazioni normali. Forse la cosa migliore è chiedere alla Volkswagen di effettuare essa stessa un check. Per appurare se c’è un degrado sospetto ed è quindi il caso di procedere a un controllo delle celle.