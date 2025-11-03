Premium

Redazione
il3 Novembre 2025
Degrado anomalo della batteria in una VW ID.3?

Degrado anomalo della batteria in una VW ID.3 acquistata usata. Lo segnala Giancarlo: l’auto ha poco più di due anni e nell’ultimo check la capacità residua è scesa al 91,5%. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

degrado anomalo della batteria
Qui sopra l’esito dell’ultimo check-batteria effettuato con PKC. A destra i controlli effettutati da febbraio a ottobre, passando da 22 mila a 37 mila km.

Degrado anomalo della batteria: “Auto di due anni, nell’ultimo check è al 91,5%…”

“Sono un vostro lettore da circa un anno, felice possessore da febbraio 2025 di una VW ID.3 del 2023. Appena acquistato l’auto (usata ) ho effettuato un test della batteria con PKC. E successivamente, per monitorare il degrado, ne ho effettuato altri. L’ultimo segnala un SOH al 91,5%. Credo che in due anni di vita dell’auto, fatti a settembre, sia un po’ altino come degrado. Specifico che l’80% delle ricariche da me effettuate sono in AC, soprattutto nel range 30-80 (in garage con wallbox). In DC/HPC ho ricaricato esclusivamente durante i pochi lunghi viaggi fatti (in totale una ventina di ricariche). Vi chiedo, consultando i certificati PKC allegati, se sia normale un deterioramento simile. Se ci sia qualche problema o se il test vada fatto in determinate condizioni, così da dare un risultati più veritieri. Ed eventuali ulteriori suggerimenti per limitare il degrado. Dimenticavo: appena ci saranno le condizioni cambierò anche la seconda auto con un’elettrica. E soprattutto: VAIELETTRICO!!!Giancarlo Agizza, Merano

degrado anomalo della batteria
Frank Blome di Volkswagen Group.

Le regole per far durare le celle e il caso in questione

Risposta. Cominciamo dalla fine, gli accorgimenti per limitare il degrado. Dal n.1 della divisione Battery Cell di Volkswagen, Frank Blume, è sempre arrivato questo suggerimento: “Come con gli smartphone, i clienti possono influire sulla durata della batteria. Regola empirica: la ricarica normale, (a casa in corrente alternata n.d.r), è più delicata della ricarica rapida. E se si carica la batteria solo all’80%, anziché al 100%, è possibile aumentarne la durata”. Altri consigli sono: evitare di lasciare l’auto completamente scarica o al 100 % per periodi lunghi e parcheggiare  all’ombra o in garage per ridurre gli sbalzi termici. Da quel che ci dice, ci sembra che il modo in cui Giancarlo ha gestito batteria e ricariche sia dunque corretto. Quanto ai risultati del check, ci sembrano  influenzati dalle condizioni in cui sono stati effettuati. In 4 mesi, da giugno a ottobre, si è passati dal 97% al 91%, degrado evidentemente anomalo in situazioni normali. Forse la cosa migliore è chiedere alla Volkswagen di effettuare essa stessa un check. Per appurare se c’è un degrado sospetto ed è quindi il caso di procedere a un controllo delle celle.

  • Degrado delle batterie: quanto durano veramente? VIDEO

Redazione
il3 Novembre 2025
  1. > R.S.
    il 3 Novembre 2025

    deltaV tra le celle a 10 mV sembra piccolo, dovrebbe essere un segnale di salute della batteria

    per le variazioni del SOH, magari potrebbe (?) esserci un errore sistematico nel test di circa il 2% dovuto al fare il test nella stagione fredda o calda

    e un altro 1-2% di errore “casuale”, dovuto al dettaglio di come è stato effettuato il test in quel momento e come l’auto è stata usata/riscaldata lauto prima del test?

    alla prossima misurazione tra qualche mese, es febbraio, aggiungendo un altro dato alla curva, penso ci saranno abbastanza dati per valutare meglio, perchè i dati attuali sono troppo ravvicinati nel tempo e nei km, in pratica forse stai misurando l’incertezza del test, più che l’invecchiamento della batteria 🙂

    Rispondi
  2. Daniele Sacilotto
    il 3 Novembre 2025

    L’auto è stata acquistata in una concessionaria? Se si quanto tempo è rimasta in salone prima della vendita? Ma soprattutto in concessionaria lo sanno come va mantenuta ferma un’auto elettrica? Lo chiedo perché seguo molti annunci di BEV usate e noto troppo spesso dalle foto auto ferme con batteria al 100% oppure sotto il 20%

    Rispondi
  3. Marco F.
    il 3 Novembre 2025

    Purtroppo non è la prima autovettura elettrica del gruppo Volkswagen che lamenta una perdita anomala della capacità del pacco batterie, basta vedere le vecchie discussioni anche su questo sito.

    Rispondi

