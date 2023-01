DeepSpeed: premio per il design a Los Angeles

Prestigioso riconoscimento per la Sealence a Los Angeles dove il jet DeepSpeed è tra i vincitori della 16ma edizione dell’International Design Awards di Los Angeles. Un Gold Winner.

Inizia bene il 2023 con il premio a Los Angeles

Dall’azienda lombarda con vista internazionale esprimono soddisfazione: “Abbiamo ricevuto il premio gold per le categorie Transportation – Alternative Fuel Vehicles e Transportation -Nautical /Boats. Siamo orgogliosi di questi prestigiosi riconoscimenti che, ancora una volta, contribuiscono a considerare il design italiano, un riferimento di eccellenza a livello internazionale. DeepSpeed si è distinta, per le sue categorie, tra candidati provenienti da circa 80 nazioni, aventi tutti un notevole livello di standard qualitativo. Ringraziamo IDA, a nome di tutta la Sealence Spa, per i prestigiosi premi conferiti e ci complimentiamo con il nostro team“.

Un motore innovativo, l’acquisizione di eDriveLab

Deespeed è un motore innovativo (leggi qui) che ha attirato la comunità degli investitori riuscendo ad attrarre diversi milioni di euro di investimenti e un crowdfunding di successo. Un buon risultato finanziario che ha permesso di allargare il perimetro aziendale. Ha infatti acquisitato la eDriveLab. La promettente startup di Parma con cui stanno realizzando batterie specifiche per il settore nautico. Elemento essenziale soprattutto per motori che superano i 200 kW di potenza.

Uno degli ultimi annunci riguarda il sistema di propulsione che sarà fornito per la Hyperboat 100.2 di Persico Zagato.

