DeepSeaker inizia a prendere forma. L’aliscafo sommergibile come ci hanno racconto i suoi progettisti durante il Salone di Genova è pronto per i primi test del prototipo. Intanto al DS1 l’azienda iSpace2o ha aggiunto il DS2. Una versione che annunciano più performante.

Una nuova versione dell’aliscafo che va in profondità: il DS2

La nuova versione DS2 è firmata dall’architetto Giancarlo Zema – del Giancarlo Zema Design Group- è inizierà i test sperimentali alla fine di quest’anno. “Sarà necessario un periodo di messa a punto prima che la certificazione da parte di DNV-GL sia completata. Prevediamo di arrivare sul mercato entro il 2024“.

Alcuni dati diffusi da iSpace2o: “L’abitacolo può ospitare fino a quattro persone in una conformazione 2+2 in stile automobilistico. I motori elettrici sono due, quelli DeepSpeed di Sealence che spingeranno il DeepSeaker DS2 sull’acqua a velocità superiori ai 35 nodi grazie a foils retrattili che possono essere dispiegati in superficie e ritirati sott’acqua“.

Spazi interni con grandi finestre

Sugli spazi interni: “Il cupolino più ampio e le grandi finestrature a pavimento consentono una maggiore visibilità. La profondità massima sarà limitata a 50 metri o sei bar di pressione per consentire l’uso di termoplastiche leggere aerospaziali, fibra di carbonio e leghe leggere aeronautiche nella struttura. Questo è lo spettro in cui la luce solare è ancora in grado di penetrare e le pressioni non sono strutturalmente pericolose“.

Dall’azienda sottolineano le diverse collaborazioni. “Le partnership di sviluppo sono con aziende innovative come LAF (Like A Fish) per il sistema delle branchie artificiali, il range extender a idrogeno con MIEEG, un nuovo minisistema di purificazione dell’aria della Submarine Atmosphere Control Equipment (SACE), i motori DeepSpeed di Sealence“.

Esplorare siti naturali e relitti sommersi

Il progettista Giancarlo Zema: “Il mio obiettivo era mantenere fede alla visione dell’azienda creando un design unico che non fosse solo tecnologicamente valido ma che trasmettesse anche un senso di comfort e tranquillità“. Giuseppe Carusi, Ceo iSpace2o: “Si possono esplorare con il massimo comfort importanti siti naturali come le splendide barriere coralline o i relitti sommersi“.

