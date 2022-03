Decreto Energia: rinnovabili sprint ed ecobonus auto (entro marzo)

Ammonteranno a 700 milioni di euro i fondi destinati all’industria dell’automotive per il 2022. Nel testo definitivo del cosiddetto Decreto Energia del 18 febbraio pubblicato in Gazzetta il primo marzo (qui il testo), gli 800 milioni di euro previsti per quest’anno nella bozza del Consiglio dei ministri del 18 febbraio scorso sono scesi a 700. I decreti attuativi, con le modalità operative, arriveranno entro la fine del mese. Altri 150 milioni di euro vanno a un fondo per sostenere lo sviluppo dell’industria nazionale dei microprocessori. Già definite, intanto, le semplificazioni burocratiche per velocizzare l’installazione di impianti fotovoltaici.

Per l’industria auto solo 700 milioni quest’anno

Lo stanziamento del fondo a sostegno dell’automotive sarà di un miliardo di euro all’anno a partire dal 2023 e fino al 2030. Il taglio per l’anno in corso tiene conto del fatto che il decreto potrà esercitare i suoi effetti solo a partire da fine marzo, quando arriveranno i decreti attuativi. Disciplineranno le modalità di erogazione degli ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Ogni anno, la cifra messa a disposizione del ministero dello Sviluppo economico dovrà essere divisa, con uno o più provvedimenti del ministro, tra i due grandi filoni di intervento previsti dal decreto: la riconversione dell’industria e gli incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti.

Incentivi auto, importi a scalare e tetto al prezzo

Quanto ai criteri di assegnazione dell’ecobonus non dovrebbero arrivare grosse novità rispetto alle anticipazioni: il contributo massimo per le auto meno inquinanti, quelle elettriche, dovrebbe scendere a 9 mila euro con rottamazione.

A scalare gli importi per le altre due tipologie di vetture (ibride e anche termiche a basse emissioni). L’ecobonus, ma di importi inferiori, dovrebbe riguardare anche l’acquisto senza rottamazione e l’usato.

L’incentivo non dovrebbe riguardare le auto elettriche con prezzo superiore ai 35 mila euro, e le termiche oltre i 25 mila euro. Sarebbe infine previsto un decalage dei massimali nei tre anni successivi.

Rinnovabili, la burocrazia mette il turbo?

Un ampio capitolo del Decreto Energia riguarda poi la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, sia sui tetti di private abitazioni, sia su capannoni e altri edifici, sia a terra su aree dedicate o aree agricole.

L’installazione di solare termico e fotovoltaico su tetto di edifici residenziali privati è considerata manutenzione ordinaria e quindi non sottoposta ad autorizzazioni. Ciò vale anche per le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei medesimi impianti.

Questo regime semplificato varrà anche per impianti di medie dimensioni (da 500 a 200 kW) realizzati su edifici diversi, per i quali è prevista solo la compilazione del modello unico previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Ma le condizioni e le modalità di questa estensione dovranno essere definite da un decreto del Ministero della transizione ecologica, entro il 1° maggio 2022.

Modificando decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il nuovo provvedimento riduce anche le restrizioni per gli impianti agrivoltaici in continuità con l’attività agricola e pastorale. Meno restrizioni anche per quegli impianti che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.

Meno vincoli anche per geotermico ed eolico off-shore

Entro il 1° maggio 2022 sempre il Mite, con decreto, disciplinerà l’installazione di impianti geotermici, cioè delle sonde geotermiche destinate alla climatizzazione di edifici a pompa di calore e alla produzione di energia elettrica. Dovrà individuare i casi in cui di applica la Pas (Procedura abilitativa semplificata) e i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera.

L’autorizzazione per gli impianti eolici off-shore (in mare) dovrà valere anche per le opere di connessione alla rete. Finquando non verranno individuate le aree idonee, non possono essere disposte moratorie per impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli.

Più in generale, nei procedimenti di autorizzazione per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l’adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

E’ previsto poi un Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin). La dotazione è di 205 milioni di euro per il 2022, di 45 milioni per il 2023 e di 10 milioni per il 2024. Il Fondo promuoverà la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza.

Infine sono previste agevolazioni sotto forma di detrazioni fiscali per investimenti di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili al Sud. In particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

