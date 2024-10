Decreto Ambiente, la “pillola avvelenata” che bloccherà tutte le rinnovabili

Nel decreto Ambiente c’è un comma che potrebbe portare “al blocco di tutti i nuovi progetti per le energie rinnovabili”. L’allarme è stato lanciato da Anev, una delle principali associazioni che raccoglie gli operatori del settore eolico.

In gergo, è quello che si definisce una “pillola avvelenata”. Un passaggio all’interno di un decreto legge che a prima vista potrebbe sembrare quasi ovvio, ma che in realtà nasconde una insidia pericolosissima. Perché avrebbe come conseguenza il blocco totale di quasi tutti i progetti per l’installazione di impianti eolici o fotovoltaici. E di conseguenza renderebbe “vano ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi che lo stesso Governo Italiano ha assunto in sede comunitaria” .

Lo denuncia Anev, Associazione nazionale energia dal vento. Ma di cosa si tratta? In base al nuovo decreto Ambiente – già ampiamente criticato – chi presenta domanda per nuovi progetti dovrà “allegare all’istanza di Via (quindi nella fase iniziale della procedura autorizzativa), evidenza della disponibilità dei terreni“. In pratica, dovrà presentare un atto di proprietà o di affitto dei terreni.

Per Anev “anticipare tale disponibilità a questa fase è un controsenso“, perché durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale non siamo ancora al progetto definitivo. Non è raro, infatti, che vengano richiesti “spostamenti delle turbine eoliche e dei cavidotti sulla base delle specifiche richieste dei soggetti preposti a ridurre gli impatti degli impianti“.

Le norme del decreto Ambiente porterebbero a un aumento dei costi che si ribalterebbe sui prezzi finali dell’elettricità

Risultato? Il blocco più che probabile di tutti i nuovi progetti. Perché un imprenditore dovrebbe impegnarsi ad acquisire la titolarità di terreno che alla fine della pratica “Via” potrebbero non essere più necessari ai fini del progetto?

Spiegano gli esperti di Anev: “Tale previsione metterebbe gli imprenditori nella situazione di dover acquisire i terreni prima di iniziare il procedimento, con aumento dei costi una prima volta, poi di doverli riacquisire dopo l’individuazione definitiva delle posizioni con un ulteriore enorme esborso“.

Ma non è tutto. Gli operatori, di fronte all’aumento dei costi, sarebbero costretti a cambiare i parametri economici del progetto. Con due alternative possibili: aumentare a loro volta il costo dell’energia prodotto oppure abbandonare i progetti. Mettendo in forse gli obiettivi di decarbonizzazione a cui l’Italia deve rispondere di fronte alla Ue.

