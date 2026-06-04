Decesso del proprietario dell’auto, perdiamo gli incentivi?







Decesso del propietario dell’auto acquistata con gli incentivi, rischiamo di perdere il bonus? E si può trasferire l’auto dall’erede ad altri? Sono le domande di una lettrice. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Decesso del proprietario: subentrano tre eredi, poi uno solo: è possibile?

“Avrei bisogno di sapere informazioni per auto elettrica presa con incentivi statali 2025. Il proprietario è deceduto e bisognerebbe fare doppio passaggio di proprietà prima per i 3 eredi, poi per un erede solo. E il secondo passaggio risulta come una vendita, anche se in realtà è solo la procedura richiesta per passare ad un erede. È possibile farlo senza perdere gli incentivi? Grazie Distinti saluti“. Lettera firmata

Risposta affermativa, ma solo a una condizione…