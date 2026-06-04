Decesso del proprietario dell’auto, perdiamo gli incentivi?

Decesso del propietario dell’auto acquistata con gli incentivi, rischiamo di perdere il bonus? E si può trasferire l’auto dall’erede ad altri? Sono le domande di una lettrice. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Decesso del proprietario: subentrano tre eredi, poi uno solo: è possibile?
“Avrei bisogno di sapere informazioni per auto elettrica presa con incentivi statali 2025. Il proprietario è deceduto e bisognerebbe fare doppio passaggio di proprietà prima per i 3 eredi, poi per un erede solo. E il secondo passaggio risulta come una vendita, anche se in realtà è solo la procedura richiesta per passare ad un erede. È possibile farlo senza perdere gli incentivi? Grazie Distinti saluti“. Lettera firmata
Risposta affermativa, ma solo a una condizione…
Risposta. Se l’auto è già stata immatricolata ( e l’incentivo statale erogato) alla persona defunta, non c’è motivo di perdere il bonus. Attenzione però a quanto chiarito dal sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente nella FAQ n.41: ” Il decesso della persona fisica beneficiaria del bonus prima che siano decorsi i 24 mesi di possesso obbligatorio comporta la revoca del bonus e il recupero delle somme nei confronti degli eredi? No. Il vincolo di ‘mantenimento della proprietà’ per 24 mesi mira a prevenire condotte speculative e la rivendita immediata del mezzo (cessione a terzi inter vivos). Il trasferimento della proprietà mortis causa è un fatto giuridico involontario e non costituisce violazione dell’obbligo di possesso. Gli eredi subentrano nella titolarità del bene e nel relativo onere di mantenimento per il periodo residuo”. Quindi: i tre eredi subentrano nella proprietà, che non possono rivendere per due anni dalla data d’acquisto. Dopo di che possono disporne a piacimento.