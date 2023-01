Record 2022: 1.000 miliardi di $ per decarbonizzare il Pianeta

Il 2022 ha visto il record degli investimenti per decarbonizzare il Pianeta: per la prima volta il valore complessivo ha superato i mille miliardi di dollari, un trilione in gergo, e per la prima volta ha superato quello destinato agli idrocarburi. Lo segnala BloombergBEF questo studio.

I ricercatori hanno analizzato gli investimenti in energie rinnovabili, trasporti e calore elettrificati, stoccaggio di energia e altre tecnologie, Nel complesso il valore ha raggiunto 1,1 trilioni di dollari. Sono 250 miliardi di dollari più dell’anno precedente.

Energia rinnovabile e trasporto elettrificato hanno fatto la parte del leone. Sono stati installati impianti di generazione elettrica green per 350 gigawatt. E sono stati prodotti 10 milioni di veicoli elettricita. Quest’ultimo è il settore in maggior crescita catalizzando 380 miliardi di dollari di investimenti. Seguono 24 miliardi di dollari per infrastrutture di ricarica 23 miliardi ver veicoli a due e 3 ruote, 15 per bus elettrici e 8 per camion e veicoli commerciali.

Alla cattura del carbonio sono andati 6,3 miliardi di dollari e 1 miliardo di dollari all’idrogeno.Tuttavia, entrambi sono cresciuti significativamente in termini relativi. Gli investimenti per la cattura del carbonio sono quasi triplicati mentre gli investimenti per l’idrogeno sono più che triplicati.

Nonostate l’ottima performance dell’anno appena concluso siamo ancora lontani da quel che servirebbe. Per rispettare l’obiettivo ribadito alla COP 27 di Sharm el-Sheikh delle emissioni zero entro il 2050 ne servirebbero molti di più. Sempre secondo le stime di Bloomberg NEF sarebbe necessario triplicare quella somma. A questa andrebbero aggiunti centinaia di miliardi di dollari per adeguare le reti elettriche. Da notare infine la slostanziale stagnazione degli investimenti nel nucleare.

