Debutto a EICMA: Soriano Giaguaro, l’elettrica tricolore a 5 marce

Cosa ci sarà da vedere a EICMA? Sicuramente la superbike elettrica Giaguaro di Soriano Motori Corporation. Una moto dalle sofisticate soluzioni tecniche, realizzata in Italia e, come si dice, senza badare a spese. La casa fondata in Spagna da Ricardo Soriano nel 1939, poi nel dopoguerra diventata OSSA, torna alla ribalta grazie al nipote Marco Antonio Soriano.

Affermato finanziere a New York, con interessi diversificati anche nel settore dell’intelligenza artificiale, nel 2019 ha deciso di resuscitare il marchio di famiglia per affrontare la sfida della nuova mobilità elettrica. Ha messo al lavoro un team internazionale di tecnoici ed ingegneri con il mandato di realizzare una piattaforma proprietaria per diverse tipologie di veicoli elettrici. Due motori e il cambio per la Soriano Giaguaro La Giaguaro, nelle due versioni V1S e V1R, è la sua prima creazione. E sarà intermante realizzata in Italia. In una anteprima per la stampa è stato chiamato come “padrino” il campione di motociclismo Marco Melandri.

Entrambe le versioni sono spinte da due motori brushless raffreddati a liquido sviluppati in collaborazione com Moog. Lo schema è quello di un motore bicilindrico Boxer. Anteriormente sono posti due diversi radiatori per il raffreddamento. La potenza è rispettivamente di 60 kW per la prima versione e 72 kW per la seconda, con identica coppia di 155 Nm.