Debuttano a Bologna le XEV YOYO griffate Enjoy

Anche a Bologna la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, aggiunge alle rosse Fiat 500 termiche le city car elettriche XEV YOYO con battery swapping. La flotta elettrica di Enjoy conta su 50 veicoli. Si aggiungono alle Renault Zoe del car sharing Corrente (Gruppo Tper).

Tramite l’app Enjoy, da oggi è possibile noleggiare una XEV YOYO dall’inconfondibile colore verde lime. Si uniscono alla flotta già disponibile in città, composta da 155 veicoli tra auto e cargo. Il nuovo servizio elettrico frutto dell’accordo tra Eni e XEV, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, adotta la formula del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Del rifornimento si occupa Enjoy che garantisce almeno il 30% di carica per tutte le XEV YOYO disponibili per il noleggio.

Dopo Torino e Bologna, Firenze, Milano e Roma

La novità è stata presentata a Palazzo Gnudi alla presenza di Valentina Orioli, Assessora alla Nuova mobilità del Comune di Bologna.

«Eni è lieta che il Comune di Bologna abbia accolto con entusiasmo il nuovo car sharing elettrico Enjoy, che nei mesi scorsi è stato avviato a Torino e che presto sarà esteso alle altre città in cui il servizio è presente: Firenze, Milano e Roma», ha dichiarato Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni durante l’evento di presentazione. «Da oggi Enjoy contribuisce a un’ulteriore evoluzione degli spostamenti in città perché mette a disposizione dei bolognesi auto che si possono utilizzare solo per il tempo e il tragitto necessario, a zero emissioni di CO 2 su strada, e molto maneggevoli».

Dal suo arrivo a Bologna, nel 2018, Enjoy ha contabilizzato oltre 340.000 noleggi in città. In Italia Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e circa 29 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. La flotta è composta da 2.500 veicoli.

Come funziona Enjoy fra app e tariffe

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile cercare, visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nei dintorni o nella zona d’interesse, oppure noleggiare un veicolo Enjoy che si trova lungo il proprio percorso inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta raggiunto e sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone, fino all’arrivo a destinazione.

Tutte le tariffe di noleggio dei veicoli Enjoy sono disponibili qui. Per le city car XEV YOYO, come per le altre auto della flotta, la tariffa è di 0,29€/min cui, dal 29 settembre, si aggiungerà un costo fisso pari a 1,00€ per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio.

La city car XEV YOYO con battery swapping

Le XEV YOYO sono predisposte per il ‘battery swapping’ (la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche che è possibile realizzare in pochi minuti), presso 5 stazioni di servizio Eni predisposte a Bologna. Le XEV YOYO della flotta Enjoy sono fornite tramite un servizio di noleggio a lungo termine da SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali – Gruppo BPER Banca.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—