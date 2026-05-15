Debutta la ID.Polo GTI: potenza 226 Cv

Debutta la ID.Polo GTI, con 226 Cv di potenza e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Autonomia fino a 424 km.

Debutta la ID.Polo GTI, scatto 0-100 in 6,8″

A 50 anni dal debutto della prima GTI, Volkswagen presenta la ID. Polo GTI. Completamente riprogettate con una potenza di 166 kW (226 CV). Come già nella prima GTI del 1976, anche nel 2026 nella nuova ID. Polo GTI la forza motrice viene trasmessa alle ruote attraverso l’asse anteriore. Con 290 Nm, subito disponibili. “E con una distribuzione perfetta, grazie al bloccaggio del differenziale anteriore a regolazione elettronica. Tutto di serie”, spiega la Volkswagen. La batteria NMC è da 52 kWh, ricaricabile nelle colonnine DC con potenze fino a 105 kW. Non si tratta di un picco particolarmente elevato. Ma il costruttore assicura che “grazie a una curva di ricarica particolarmente costante, la batteria passa dal 10 all’80% in circa 24 minuti. Ovviemente utilizzando colonnine di ricarica rapida. Nella ID. Polo GTI la spinta è assicurata dal sistema di propulsione APP290. APP sta per la disposizione assiale parallela (Axial Parallel Position), 290 indica la coppia massima.

Tipica sensazione di guida GTI, autonomia 424 km

Volkswagen enfatizza “l‘assetto sportivo DCC della ID. Polo GTI, in combinazione con l’elevata rigidità torsionale della carrozzeria di circa 30.000 N/° (50% in più rispetto alla Polo con motore a combustione interna). Che, “con la trazione anteriore tramite il bloccaggio del differenziale a regolazione elettronica e con lo sterzo progressivo di serie, trasmette la tipica sensazione di guida GTI “. Aggiungendo che, per quanto riguarda trazione e comportamento di marcia, “la sportiva compatta elettrica è più simile a un’attuale Golf GTI che alla Polo GTI, che va fuori produzione nel 2026″. All’interno su un unico asse visivo sono disposti Digital Cockpit, strumenti digitali e il display dell’infotainment. Il Digital Cockpit ha una diagonale di 26 cm . Se il conducente attiva la visualizzazione Retro con il tasto View sul volante, nel Digital Cockpit compaiono gli strumenti di una Golf I restyling. Il display touch del sistema di infotainment, al centro della plancia, ha una diagonale di 32,77 cm. Il prezzo ancora non è disponibile, mentre la ID.Polo normale partirà da 24.999 euro.