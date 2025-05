Debutta Intelligent Octopus, prove tecniche di V1G

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Come ci aveva anticipato l’AD Italia Giorgio Tomassetti in questa intervista Octopus Energy lancia anche nel nostro Paese l’offerta Intelligent Octopus. E’ il contratto di fornitura elettrica che consente ai clienti Octopus Energy di ottimizzare la ricarica domestica di veicoli elettrici accedendo a energia pulita quando è più abbondante e conveniente nella rete. Consente di risparmiare fino al 50% sulla ricarica dell’auto. Il lancio è stato preceduto da un periodo di sperimentazione che ha coinvolto alcuni dei nostri lettori, che ce lo avevano segnalato nei commenti.

IL doppio beneficio della ricarica quando l’energia verde costa meno: l’Ev driver risparmia, la rete “dribbla” i picchi

Il beneficio è doppio: i consumatori possono risparmiare sulla ricarica domestica con sconti in bolletta, e la rete elettrica ottiene un migliore bilanciamento generale.

La tecnologia di Kraken, la piattaforma proprietaria di Octopus Energy gestisce in maniera coordinata migliaia di batterie di veicoli elettrici come se fossero un’unica centrale elettrica virtuale. E incrocia le preferenze di ricarica dei clienti Intelligent Octopus – l’orario in cui desiderano che l’auto sia pronta o il livello di carica desiderato – con le fasce orarie in cui l’energia verde è più abbondante ed economica.

Evita così il sovraccarico della rete e assicura i più vantaggiosi ai proprietari dei veicoli. L’azienda stima che Intelligent Octopus consenta al proprietario di un veicolo elettrico di risparmiare circa 1.500 euro rispetto a un veicolo a benzina.

Intelligent Octopus è solo una delle tante soluzioni di flessibilità energetica lanciate da Octopur Energy. Nel Regno Unito, tariffe intelligenti e programmi di flessibilità come le Saving Sessions hanno consentito un risparmio di circa 300 milioni di sterline l’anno.

Octopus Energy Break, primo successo in Italia

In Italia, lo scorso inverno Octopus Energy ha lanciato gli Energy Break, sessioni in cui si invitano gli utenti a spostare i consumi al di fuori di determinate fasce orarie a fronte di un simbolico incentivo economico.

Dopo i recenti eventi spagnoli l’iniziativa è stata ripetuta chiedendo agli utenti di ridurre del 30% i consumi in una delle fasce di picco serale. Anche in questo caso, gli utenti hanno risposto con entusiasmo: i partecipanti sono stati circa 14.000 e il 64% di loro ha raggiunto l’obiettivo dato, con un risparmio complessivo di oltre 2 MW.

Le prime sessioni di Energy Break in Italia si sono tenute nel mese di ottobre 2024 e hanno registrato un enorme successo: sono state più di 25.000 le persone che hanno aderito e che, nella grande maggioranza dei casi, hanno raggiunto l’obiettivo di ridurre i propri consumi energetici abituali del 20%. Grazie alle prime due ore di Energy Break il risparmio energetico complessivo accumulato dai partecipanti è stato di 8 MWh, l’equivalente dell’energia emessa da 10.000 lavatrici e dalla trasmissione di circa 100.000 ore di streaming.

Il CEO Tomassetti: “E’ molto più di uno sconto: è il nuovo modo di usare l’energia”

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia definisce Intelligent Octopus «molto più di uno sconto: è un modo nuovo di usare la rete». «Gli eventi recenti, col grande blackout in Spagna – aggiunge il manager –, ci dimostrano una volta di più che serve un cambiamento importante nelle modalità di gestione della rete: le energie rinnovabili producono energia a basso costo, ma non possiamo più gestire il sistema con le regole dei combustibili fossili. Noi stiamo spingendo proprio in quella direzione: con iniziative come gli Energy Break coinvolgiamo direttamente le persone, ma con Intelligent Octopus alziamo il livello. Meno stress, più risparmio, più controllo. Così rendiamo i benefici della transizione energetica concreti, semplici e alla portata di tutti».

Ecco come funziona Intelligent Octopus

Per accedere allo sconto di Intelligent Octopus, è necessario:

1. essere cliente Octopus Energy, con tariffa Fissa 12M o Flex

2. avere uno smartphone iOs/Android dove sia installata l’app Octopus Energy

3. ricaricare l’auto elettrica a casa, in un luogo con una connessione internet

4. avere uno dei marchi di auto compatibili col prodotto – per ulteriori informazioni visitare la pagina:https://octopusenergy.it/intelligent-octopus

Per effettuare la consegna, l’utente dovrà selezionare il dispositivo da collegare (che dovrà essere connesso al caricatore domestico), poi il modello di veicolo tra quelli compatibili e, infine, il marchio del caricatore.

L’auto verrà quindi collegata a Intelligent Octopus: a quel punto il cliente potrà utilizzare l’app Octopus Energy per impostare l’ora in cui preferisce che il veicolo sia pronto e il livello percentuale di carica desiderata. Kraken, il sistema operativo proprietario di Octopus Energy, lavorerà in modo intelligente da remoto per ricaricare il dispositivo nel momento migliore: quando c’è energia in abbondanza, a basso costo e basse emissioni di carbonio, e quando la domanda è più bassa.

