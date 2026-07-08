Debutta in settembre la nuova versione SUV della Polestar 4







La gamma Polestar si arricchisce di una nuova variante della Polestar 4, che da settembre arriverà in configurazione SUV tradizionale. Il nuovo modello affiancherà l’attuale versione (ribattezzata Polestar 4 Coupé), mantenendo la stessa base tecnica ma offrendo una carrozzeria più pratica.

Torna il lunotto posteriore

Quando la Polestar 4 è stata lanciata nel 2024, ha attirato subito l’attenzione per una scelta progettuale insolita: l’assenza del lunotto posteriore, sostituito da una telecamera che trasmette le immagini allo specchietto digitale. Con la nuova Polestar 4 SUV, il marchio svedese ha scelto di stupire di nuovo.. ma al contrario, tornando cioè ad una configurazione più convenzionale.

Il tetto della nuova versione in uscita a settembre sarà infatti meno spiovente, con il ritorno al lunotto in vetro. Inoltre il portellone sarà più verticale così da consentire migliore accessibilità al bagagliaio e maggiore capacità di carico.

Si tratta, di fatto, di soluzioni mirate che vanno incontro a quella parte di clientela rimasta perplessa dalla scelta stilistica del modello originale.

Stesso “cuore”. Ma l’autonomia sale a 630 km

Dal punto di vista tecnico non sono invece previste rivoluzioni. La nuova versione SUV manterrà la stessa piattaforma e la medesima gamma di propulsori già disponibile sulla Polestar 4 attuale, ribattezzata Coupé.

L’offerta comprenderà una versione a trazione posteriore da 200 kW (272 CV) e una a doppio motore con trazione integrale da 400 kW (544 CV).

Anche la batteria da 94 kWh netti rimane invariata. Grazie però a un’aerodinamica leggermente affinata, l’autonomia migliora leggermente: la variante a trazione posteriore raggiungerà infatti 630 km di autonomia dichiarata, contro i 620 km della Coupé. La versione bimotore continuerà invece a offrire un’autonomia leggermente inferiore.

Per il momento non è previsto il passaggio all’architettura elettrica a 800 volt, tecnologia sempre più diffusa tra i modelli elettrici di fascia alta.

Produzione in Corea del Sud e attesa per i prezzi

La presentazione ufficiale della Polestar 4 SUV è fissata per il prossimo 2 settembre. La produzione inizierà subito durante l’autunno nello stabilimento Renault Korea Motors di Busan, in Corea del Sud, dove verrà assemblata anche la Polestar 4 Coupé.

Resta ancora da chiarire la strategia commerciale. Il costruttore non ha infatti comunicato se la nuova carrozzeria comporterà un aumento di prezzo rispetto alla Coupé oppure se le due versioni saranno proposte a listini molto simili. L’attuale versione in commercio è venduta in Italia a partire da 67.000 euro.