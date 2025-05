Debutta in Cina la Honda E-VO. Costa poco e i numeri non...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il colosso giapponese ha svelato in Cina la sua prima moto elettrica. La Honda E-VO, ha un motore da 11 cv e un’autonomia dichiarata di 170 km.

La Honda E-VO è la moto elettrica che i motociclisti stavano aspettando? No, non ancora. Ma è il debutto del colosso giapponese, il primo passo in un mondo dal quale si sono tenuti strategicamente ben alla larga per anni. Un conto infetti è fare scooter elettrici, un altro cimentarsi nelle moto. Cambiano prestazioni e soprattutto l’autonomia non basta mai.

È molto tecnologica, le dimensioni giuste e un aspetto da retrò bike, ma le prestazioni sono vicine a quelle di un 125 cc e l’autonomia è… urbana. Non è un caso che la moto sia stata sviluppata da Wuyang-Honda e che sia stata svelata a Pechino. La Cina è un mercato molto interessato a veicoli con queste caratteristiche, con buona pace di noi occidentali che le due ruote le misuriamo con il metro della passione.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Come è fatta la Honda E-VO

La Honda E-VO ha l’impostazione di una moto classica. Classica nel vero senso del termine e proprio sullo stile retrò e sulle forme morbide Honda a giocato moto bene. È un design che crea contrasto con la tecnologia dell’elettrico.

La E-VO si sviluppa intorno a un motore elettrico centrale, montato davanti al forcellone, con 8 kW di potenza nominale (circa 11 CV) e una potenza di picco di 15,8 kW (circa 21,5 CV). La velocità massima dichiarata raggiunge i 120 km/h nella versione top di gamma. La trasmissione finale è a cinghia dentata (prodotta da Continental). Soluzione intelligente per ridurre manutenzione e rumorosità.

La Honda E-VO è proposta con due configurazioni di batteria:

Versione con 3 batterie (6,2 kWh) : autonomia fino a 170 km con ricarica dal 20% all’80% in 1,5 – 2,5 ore

Versione con 2 batterie (4,1 kWh): autonomia fino a 120 km, ricarica dal 20% all’80% in 1 – 1,5 ore

L’autonomia è supportata da un sistema di frenata rigenerativa, regolabile su tre modalità di guida: Eco, Normale e Sport, che influiscono anche sul controllo della trazione e sul recupero energetico.

La ciclistica parte da un telaio realizzato in alluminio forgiato, soluzione rara in questa categoria, che contribuisce a contenere il peso: 156 kg per la versione con tre batterie e 143 kg per quella con due. Le sospensioni sono anche in questo caso raffinate per la categoria di veicolo: forcella rovesciata all’anteriore e monoammortizzatore centrale al posteriore. L’impianto frenante è composto da due dischi singoli con ABS, uno per ruota. L’anteriore è da 16 pollici con pneumatico 110/70-16 mentre quella posteriore è da 14 pollici con pneumatico 140/70-14. Il passo di 1.380 mm e l’altezza sella di 765 mm la rendono accessibile e maneggevole anche per i meno esperti.

Tanta tecnologia a bordo dell’Honda E-VO

Un po’ perché si presenta al pubblico cinese, un po’ perché è elettrica (con l’aura che questo comporta), a bordo della Honda E-VO troviamo un ricco equipaggiamento tecnologico:

Display TFT da 7” con connettività smartphone e navigazione

Controllo pressione pneumatici (solo nella versione top)

Sistema keyless di serie

Porte USB-A e USB-C

Due telecamere integrate (anteriore e posteriore), con possibilità di registrazione e uso come specchietto digitale

È presente anche un secondo display più piccolo, integrato nella carenatura, e uno scomparto per lo smartphone.

Prezzo e disponibilità

La Honda E-VO è attualmente venduta solo in Cina, dove costa 29.999 yuan (circa 3.700 euro) per la versione con 2 batterie e 36.999 yuan (circa 4.500 euro) per quella con 3 batterie. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’arrivo in Europa. Ma se arrivasse sarebbe un successo?

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –