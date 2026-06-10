











«Se ci sono territori che hanno condizioni climatiche favorevoli per installare impianti rinnovabili, non possono guardare solo al loro fabbisogno regionale: devono guardare al fabbisogno del Paese». Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia‑Romagna, non fa sconti a nessuno e critica apertamente anche gli amministratori – di qualsiasi colore politico – che rifiutano gli impianti rinnovabili nel proprio territorio.

Il vero scontro non è tra destra e sinistra, ma tra una visione nazionale e una visione localistica che cambia a seconda della convenienza. «Siamo un Paese unico oppure no?» è la domanda implicita. Non è una posizione “in salsa leghista”, ricorda infatti: «Sono uscito dal percorso dell’autonomia differenziata»; qui la logica è quella della solidarietà energetica nazionale. Vaielettrico gli ha posto la domanda durante un convegno a Bologna, e la risposta è stata netta: chi ha condizioni migliori per produrre energia rinnovabile deve contribuire al fabbisogno dell’intero Paese, così come le regioni più industrializzate contribuiscono alla finanza pubblica nazionale che sostiene i servizi fondamentali.

La frattura energetica tra Nord e Sud Italia

L’Emilia Romagna stima di alzare da 6 a 10 GW la potenza delle rinnovabili al 2030 e lei ha accusato il Governo di ostacolare l’eolico offshore, eppure ci sono presidenti di amministrazioni di centro sinistra che fanno l’opposto. La presidentessa della Sardegna Alessandra Todde è volata in Consiglio dei ministri per chiedere la sospensione di 30 progetti dedicati a solare ed eolico. Come mai questa divergenza?

«Il punto è semplice: siamo un Paese unico oppure no? Perché troppo spesso vediamo che, a seconda delle convenienze, qualcuno rivendica l’unità nazionale quando serve e la nega quando non conviene. Io penso che questa ambiguità non sia più accettabile. L’Emilia‑Romagna, sul piano del welfare, della scuola e della sanità, contribuisce da sempre al sistema nazionale. Non siamo la regione del io speriamo che me la cavo. Anzi: sono uscito persino dal percorso dell’autonomia differenziata proprio perché credo che il valore aggiunto prodotto in Emilia‑Romagna sia valore aggiunto italiano, non emiliano‑romagnolo».

Chi ha sole e vento dia il suo contributo al sistema energetico nazionale

Il presidente applica identico approccio sull’energia. «Lo stesso principio deve valere per l’energia. Se ci sono territori che hanno condizioni climatiche favorevoli per installare impianti rinnovabili, non possono guardare solo al loro fabbisogno regionale: ma al fabbisogno del Paese. Se un pannello in Sicilia produce molto più che in Pianura Padana, quel rendimento è un valore nazionale, non locale».

Sud come hub del Nord?

«Naturalmente è giusto che chi ospita un’infrastruttura strategica riceva compensazioni adeguate. Quando ho autorizzato il rigassificatore, la città che amministravo (Ravenna, Ndr) ha ottenuto 20 milioni di euro tra compensazioni e mitigazioni. È giusto trovare un equilibrio anche con il paesaggio, che è esso stesso un elemento di sviluppo economico. Ma non possiamo accettare la logica del “io ho già fatto la mia parte“. Il fabbisogno è del Paese, non della singola regione. Allo stesso modo, dove c’è alta industrializzazione e alto valore aggiunto si contribuisce alla finanza pubblica nazionale, garantendo servizi fondamentali per tutti. È un principio di equità e di responsabilità reciproca».

Eppure la crisi climatica colpisce tutto il Paese

Abbiamo posto la domanda al presidente durante un convegno di Legacoop a Bologna. Un incontro dove i produttori di frutta e verdura emiliano romagnoli hanno ricordato la difficolta di produrre a causa della crisi climatica. Per questo la Regione ha speso centinaia di milioni per i frutteti protetti. Alberi di pere o pesche avvolti da reti che proteggono da troppa acqua, troppo sole, insetti e fitopatologie.

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Claudio Mazzini responsabile freschissimi Coop ha ricordato: «Il pomodoro estivo che in Campania soffre temperature ormai insostenibili già a giugno, costringe a spostare parte della produzione più a nord» mentre in Sicilia, Sardegna e le altre regioni del Sud si moltiplicano gli investimenti milionari sull’avocado che scala le classifiche di vendita. Crescono anche le coltivazioni di mango, papaia, frutto della passione e pure le prime di banane. Per avere un sistema coordinato crescono le aggregazioni tra imprese del Nord e del Sud. Manca, invece, una politica nazionale sull’energia. Ognuno per conto suo.