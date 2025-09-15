De Meo una vittima o un furbacchione? Continua a far discutere il passaggio del top manager italiano dalla Renault al colosso del lusso Kering. Vaielettrico risponde . Per scriverci: info@vaielettrico.it

Perché questo passaggio dall’auto alla moda?

“Ho letto non senza stupore che Luca De Meo ha incassa 20 milioni di euro dai suoi nuovi datori di lavori della Kering, il gruppo che comprende tanti marchi della moda tra cui Gucci. Questo ancora prima di iniziare a lavorare e direi che si tratta di un bell’inizio. E allora mi sono venute in mente le polemiche che avevo letto anche sul vostro sito quando aveva lasciato la Renault. Da un parte chi sosteneva che se n’era andato per guadagnare ancora di più. E chi invece diceva che il suo lavoro era diventato impossibile per le tante complicazioni create dalla UE a chi produce automobili in Europa. E allora alla luce anche di quest’ultima notizia mi chiedo e vi chiedo: è una vittima del sistema o un furbacchione che è andato a guadagnare ancora di più? Grazie per una vostra risposta e complimenti per il sito, sempre interessante”. Daniele Stanzani

De Meo una vittima un furbacchione? Nessuna delle due…

Risposta. Né vittima né furbacchione. Solo un top manager di valore, molto ben pagato che ha scelto, dopo una vita nell’automotive, di fare un’esperienza nell’altro settore che l’ha sempre affascinato: la moda. Ricordiamo che in tutte quasi le auto che ha lanciato De Meo ha sempre cercato di mettere un tocco fashion. A partire dalla Nuova Ypsilon, lanciata nel 2003 quando il nostro era il giovane direttore marketing di una Lancia in forte crisi. Ora, a 58 anni, gli si è schiusa la possibilità di guidare uno dei colossi del settore, peraltro in un momento non proprio felice. E quindi di lasciare un’impronta anche in questo mondo, dove sicuramente porterà nuove idee. E dove, per inciso, guadagnerà un sacco d soldi. Tutto qui. Non è una vittima del sistema e tantomeno della UE. E se non gli fosse arrivata questa offerta da Kering avrebbe guidato la Renault ancora per parecchi anni. Quanto ai 20 milioni di cui hanno parlato i giornali, sono un risarcimento per i premi di cui avrebbe goduto proprio in Renault negli anni a venire.

