De Meo lascia, con l’elettrico un amore mai nato

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

De Meo lascia la Renault e si butta in quello che è da sempre l’altro amore oltre all’auto, la moda: guiderà il colosso Kering. Con l’elettrico un amore mai nato.

De Meo lascia Renault e si butta sui mille marchi di Kering: Gucci, Saint Laurent…

Nesun dubbio sul fatto che Luca De Meo sia, dopo Sergio Marchionne, il manager italiano di maggior successo nel mondo dell’auto degli ultimi decenni. Alle spalle ha una carriera durante la quale è transitato in un numero impressionante di marchi: Renault, Toyota, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Seat, Audi e di nuovo Renault. Fino a ieri lo si credeva un vero ‘car guy‘, capace di vivere solo di pane e auto. Con un talento impareggiabile nel marketing, ma un’ottima conoscenza anche di tutti gli altri aspetti che attraversano la vita delle 4 ruote. E anche un bel caratterino, al di là del tratto amabile, capace di farlo scontrare con uomo dai tratti a dir poco ruvidi come Sergio Marchionne. Adesso se ne va alla corte di un altro personaggio di notevole spessore, François-Henri Pinault, che a 63 anni ha deciso di lasciare la guida operativa di Kering. Gruppo che comprende una fila infinita di brand: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735.

Atteggiamento ondeggiante sul passaggio alle emissioni zero

Nulla da dire sul talento di De Meo come manager. Qualche appunto lo si può fare invece per quel che riguarda il suo atteggiamento nei confronti dell’elettrico, ondeggiante a dir poco. Anche negli anni in cui è stato presidente dell’associazione dei costruttori europei, ACEA. Il top manager italiano è passato da momenti di grande freddezza ad altri invece di forte sostegno a un rapido passaggio alle emissioni zero. È sembrato barcamenarsi tra lo scarso entusiasmo che accomuna un po’ tutti i manager del settore e la linea pro-elettrico scelta dal governo francese, primo azionista di Renault. E i modelli a batterie usciti sotto la sua gestione non si stanno rivelando un successo: sia la R5 che la Scenic vendono sotto le attese. Anche lui ha cavalcato la narrazione secondo la quale l’auto elettrica altro non sarebbe che il cavallo di Troia del made in Cina. Ma i fatti stanno dimostrando che, fermate le EV con i dazi della UE, l’industria di Pechino si è buttata sulle ibride con altrettanto successo. Ma questo non è più un problema di De Meo, che ora si veste di Gucci e saluta la compagnia.

Renault 5, l’elettrica di Luca De Meo: guarda il VIDEO

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico