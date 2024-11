Dazi, la Cina si scatena: Saic denuncia la Ue alla Corte di giustizia europea

L’Unione Europea ha introdotto dazi mirati per “contrastare le sovvenzioni cinesi e favorire una concorrenza più equa, applicando tariffe variabili a seconda del livello di aiuti governativi ricevuti dai marchi“. SAIC Motor, casa automobilistica statale cinese, è soggetta alla tariffa più elevata del 35,3%, che si aggiunge al 10% già esistente.

Dazi, Saic è colpita con tariffe aggiuntive del 45% e vuole difendere “legittimi diritti e interessi”

In una nota, SAIC ha espresso “profondo rammarico” per la decisione dell’UE, annunciando un’azione legale per difendere i propri “legittimi diritti e interessi”. La casa automobilistica sostiene che l’indagine della Commissione Europea contiene errori nella valutazione delle sovvenzioni. E che ha trascurato dati e argomentazioni fondamentali fornite dall’azienda.

Non solo. Sulla questione dazi, SAIC ha denunciato come queste misure potrebbero far aumentare i prezzi delle auto per i consumatori europei. Nonché rallentare l’adozione dei veicoli elettrici. Per rispondere a quelle che definisce “barriere commerciali europee”, l’azienda sta già lavorando su nuovi modelli pensati appositamente per il mercato europeo. Ovviamente a prezzi più convenienti.

Per rispondere ai dazi Ue sulle auto elettriche, Pechino ha minacciato ritorsioni contro le industrie lattiero-casearie, del brandy e della carne di maiale dell’Ue. Azioni che secondo Bruxelles sono “ingiustificate”. Ma, in ogni caso, Bruxelles ha anche fatto sapere che le trattative per trovare una soluzione proseguiranno anche nei prossimi mesi.

