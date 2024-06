Dazi Ue, ecco perché non fermeranno l’invasione delle auto cinesi

Come mai le aziende di auto cinesi hanno “festeggiato” in Borsa l’estensione dei dazi da parte della Ue? Perché in realtà vengono penalizzate relativamente, molto meno di quanto hanno fatto gli Stati Uniti

Dopo aver visto la reazione degli investitori, gli esperti hanno pochi dubbi: non saranno i dazi annunciati dall’Unione europea che danneggeranno le importazioni della auto cinesi. Lo si è capito da come si sono mossi i mercati.

All’indomani dell’annuncio da parte della Commissione di tariffe a tre livelli (17,4% per Byd, 20% per Geely fino al 38,1% per Saic), a seconda del grado di collaborazione dell’indagine per aiuti di Stato condotta da Bruxelles, i titoli delle case automobilistiche di Pechino invece di scendere sono schizzati verso l’alto.

Byd è stata la migliore con il 5,82%, Geely dell’1,69%, Li Auto dell’1,99%, Leapmotor del 2,66%. Negativi solo Xpeng (-1,53%) e Saic (-1,55%).

Al contrario, i titoli europei, soprattutto dei gruppi che producono o hanno una rete di vendita in Cina (da Volvo a Porsche, da Volkswagen a Renault) hanno accumulato perdite tra il 2 e il 6%. Gli investitori pensano che i dazi Ue non danneggeranno le vendite di auto cinesi

Gli investitori pensano che i dazi Ue non danneggeranno le vendite di auto cinesi

Per quale motivo? Secondo gli analisti è molto chiaro: la mossa Ue è stata «modesta rispetto alle tariffe del 100% sull’import di e-car cinesi negli Stati Uniti, quadruplicate dal 25% di maggio», si legge nel report di Morningstar. Per gli analisti di Citi le tariffe aggiuntive dell’Ue non sono sufficienti per mettere in crisi il settore.

In sostanza, il vantaggio competitivo delle auto cinesi rimane tale da consentire prezzi ancora vantaggiosi rispetto ai pari modelli europei. Alle case cinesi conviene guadagnare meno ma continuare nella politica di penetrazione sul mercato dell’Unione europea, avviata con decisione verso la transizione elettrica.

Inoltre, al presidente Xi non conviene scatenare una nuova guerra commerciale contro l’Occidente. Uno scontro che anche Bruxelles ha fatto capire di voler evitare. E come? Perché contemporaneamente all’annuncio dei dazi, la Commissione ha inviato un messaggio a Pechino per discutere di come evitare che diventino i dazi diventino “effettivi”.

Prima che divengano operativi si dovrà attendere il mese di novembre. C’è tutto il tempo per trovare un accordo nel quale, per esempio, Pechino si impegni a porre fine alle sue politiche di dumping commerciale.

In un momento in cui il commercio mondiale è rallentato da due guerre e con il governo di Pechino è alle prese con una crisi immobiliare che ha bisogno ancora di tempo per essere riassorbita, non c’è bisogno di amplificare ulteriormente lo scontro economico con l’Occidente.

Le aziende di Pechino possono aggirare i dazi costruendo fabbriche nei Paesi Ue

Ma i cinesi hanno anche altre strade per aggirare i dazi. Le tariffe aggiuntive si applicano alle auto di importazione, non a quelle che vengono prodotte in Europa. Non per nulla aumentano le aziende cinesi stanno cercando alleanze con partner europei (è il caso di Stellantis con Leapmotor) o pensano di aprire stabilimenti nei Paesi della Ue.

Ed è questo il motivo per cui i produttori europei hanno criticato la decisione di Bruxelles. A partire dall’Acea, l’associazione europea dei costruttori. Sulla stessa linea Carlos Tavares, ceo di Stellantis che all’Investor Day di Detroit ha detto che “non vogliamo stare sulla difensiva, dobbiamo andare all’attacco e cavalcare l’onda dell’offensiva cinese“.

Cosa vuole dire il manager portoghese con queste parole? La spiegazione si può trovare in alcuni report in cui si sottolinea come le case cinesi potrebbero decidere di aggredire prima del tempo i mercati delle economie emergenti. Soprattutto dove hanno già avviato rapporti commerciali in concorrenza con l’Occidente

Il risultato, come ha scritto in un lungo reportage il Financial Times, “porterà al dominio cinese nei più importanti mercati emergenti del mondo, tra cui il Sud-est asiatico, l’America Latina e il Medio Oriente, e nelle restanti economie occidentali che sono meno protezionistiche di Stati Uniti ed Europa“.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-