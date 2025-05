Dazi sulle elettriche? I cinesi ci invadono di ibride…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dazi sulle elettriche cinesi? I costruttori del grande Paese asiatico non se sono fatti un problema, virando sulle ibride e continuando a crescere anche in Italia.

Dazi sulle elettriche? MG+BYD al 5% in Italia con ibride e benzina

I due marchi maggiori, MG e BYD, valgono da soli il 5% del nostro mercato e in pochi mesi hanno virato il focus delle vendite sulle ibride. Con tassi di crescita impressionanti. MG ha fatto un bel balzo in avanti anche in aprile, con 5.518 unità vendute, 3,95% di quota mercato e +50% rispetto all’aprile del 2024. In Europa il mese scorso ha venduto la bellezza di 78.505 unità. Tutto merito di modelli a benzina o ibridi, come la ZS e la MG3, mentre nessuno parla più della MG4, l’elettrica che ormai immatricola solo una cinquantina di pezzi al mese. Ed è stata messa all’angolo causa dazi, precipitando al 36° posto nella classifica delle EV più vendute in Italia. Mentre la MG ZS a benzina è ormai stabile nella top 10 delle auto più vendute in Italia, sia in aprile che nel cumulato 2025 (7.460 pezzi venduti in 4 mesi).

Che cosa farà la UE, tariffe aggiuntive su tutto il made in Cina o…?

La produzione BYD è invece concentrata sulle cosiddette NEV, ovvero elettriche e ibride plug-in. E ha velocemente spostato il focus dalla prime alle seconde, su cui non pesano dazi. Morale della favola: il marchio cinese è ora leader delle plug-in con una market share del 15%, grazie soprattutto al successo del Suv SEAL U DM-i (3.948 pezzi venduti in 4 mesi, quasi mille al mese). In aprile BYD ha conquistato l’1,2% di quota di mercato, con 1.683 pezzi venduti. Superando brand consolidati (che dispongono anche di motorizzazioni endotermiche) come Volvo, Mini, Lancia, Seat, Honda…E questi sono solo due dei tanti marchi cinesi che si sono buttati alla conquista (anche) dell’Europa, tanto più dopo i dazi imposti per gli Stati Uniti da Donald Trump. C’è da chiedersi ora che cosa farà la UE: imporrà tariffe aggiuntive su tutta la produzione cinese? O cercherà un accordo complessivo, che riguardi anche nell’elettrico?