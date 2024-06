Dazi sulle cinesi? La T03 si fa già in Polonia

Dazi sulle cinesi? La Leapmotor T03 si fa già in Polonia, aggirando così le penalizzazioni UE. Il via nella fabbrica Stellantis in Polonia, preferita all’Italia.

Dazi sulle cinesi? Via alla produzione nella ex Fiat

Non hanno perso tempo i cinesi di Leapmotor. Secondo la banca d’affari americana Jefferies, Stellantis ha già iniziato ad assemblare la Leapmotor T03 nello stabilimento polacco di Tychy, ex Fiat. L’accordo è nato dopo che il gruppo guidato da Carlos Tavares ha investito quasi 1,5 miliardi di euro per acquisire il 21% del capitale del produttore cinese. Dando poi vita a una joint-venture per l’esportazione dei prodotti Leapmotor fuori dalla Cina, nella quale Stellantis detiene il 51%. La cosa interessante è che secondo gli analisti di Jefferies il costo di produzione in Polonia sarebbe equivalente a quello dello cinese. Nessuna perdita di competitività sul mercato europeo, dunque, ma anzi la possibilità di esserlo ancor di più non avendo l’aggravio delle spese di trasporto dalla Cina. E senza il dazio imposto dalla UE, che nel caso di Leapmotor ammonterebbe al 21%.

Ispirata alla Panda, dichiara un’autonomia di 300 km

Per la T03, in realtà, non si tratta di un debutto sul mercato europeo. L’importazione di modelli made in Cina è iniziata già nel 2022, anche se in quantità contenute. Si tratta di una citycar a 5 porte con motore da 109 Cv et 158 Nm di coppia. Ce ne siamo occupati spesso per la sua somiglianza un po’ troppo accentuata con la Panda. Due anni fa fu annunciato un prezzo competitivo, 25.990 euro, meno incentivi. Con una batteria di 41,3 kWh e 300 km di autonomia. Ricarica anche in corrente continua (fino a 44 kW), con la possibilità di riportare la batteria dal 30 all’80% in 36 minuti. Velocità massima:140 km/h. Non sappiamo, però, se questi dati sono confermati per gli esemplari made in Polonia o se nel frattempo c’è stato un upgrade. La produzione su larga scala a Tychy inizierà a settembre: per l’ultima parte dell’anno ci sarà il lancio commerciale vero e proprio e ne sapremo di più.