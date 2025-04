Dazi Usa, follia senza limiti: tariffe del 3.521% sui pannelli solari asiatici

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il governo degli Stati Uniti potrebbe imporre dazi fino al 3.521% sui pannelli solari provenienti dal Sud-Est asiatico. Un modo per colpire gli aiuti finanziari dalla Cina a sostegno della produzione fotovoltaica destinata all’esportazione in Occidente, in particolare negli Usa

Non è un errore di stampa e nemmeno uno svista di un troppo solerte dipendente delle dogane. La politica commerciale degli Stati Uniti a colpi di tariffe aggiuntive potrebbe toccare un nuovo livello da guiness dei primati. E’ la conclusione a cui è arrivata l’amministrazione Usa dopo l’indagine condotta dall’International Trade Administration, un’agenzia del Dipartimento del commercio Usa.

Dazi sui pannelli: l’accusa è di aver sovvenzionato aziende di pannelli solari in Cambogia, Thailandia, Vietnam e Malesia

Secondo l’indagine la Cina avrebbe sovvenzionato una serie di aziende di pannelli solari in Cambogia, Thailandia, Vietnam e Malesia. L’accusa è quella di aver voluto abbattere i costi di produzione. Con l’obiettivo di invadere i mercati americani. In pratica, dumping e concorrenza sleale ai prodotti di settore degli Stati Uniti. Ma non è solo questo. Il sospetto è che le aziende cinesi abbiano trasferito le loro attività nel Sud-Est asiatico per eludere i dazi imposti dall’inizio del primo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ma la reazione dell’amministrazione americana è stata bipartisan. L’indagine è partita sotto l’amministrazione guidata da Joe Biden. Ed è arrivata a conclusione del secondo mandato di Trump, arrivando a chiudere il cerchio con i dazi sui pannelli solari.

L’indagine dell’Ita era in corso da un anno. Sarà l’International trade Commission (Itc) a stabilire, entro il 2 giugno, se i sussidi concessi dal governo cinese hanno avuto un impatto sui loro concorrenti americani. E se imporre o meno i dazi doganali previsti dall’Ita. “Questa è una delle prime indagini in cui il Ministero del Commercio è stato in grado di dimostrare l’esistenza di sovvenzioni transnazionali“, ha spiegato l’agenzia federale.

Tutte le misure contro le aziende del sud-est asiatiche

Ma veniamo alle “misure economiche”. I dazi doganali sono stati proposti come “compensazione” per le pratiche commerciali scorrette. Vanno dal 34,41% per i pannelli e le celle solari provenienti dalla Malesia al 651,85% per quelli provenienti dalla Cambogia. I prodotti realizzati in Malesia dal produttore cinese Jinko Solar sono stati soggetti a dazi tra i più bassi, pari a poco più del 41%.

Un’altra azienda con sede in Cina, Trina Solar, si trova ad affrontare tariffe del 375% sui prodotti che realizza in Thailandia. almeno due aziende cambogiane, Hounen Solar e Solar Long PV-Tech, si sono viste addebitare il 3.521% di dazi doganali. Tariffe aggiuntive equivalenti a più di 35 volte il prezzo dei loro prodotti.

Le nuove tariffe andranno a colpire circa 12 miliardi di dollari di prodotti importati dagli Stati Uniti nel 2023. Si tratta di misure che andranno ad aggiungersi a quelle già imposte dalla Casa Bianca nella guerra commerciale iniziata lo scorso febbraio. E quindi sul 10% in vigore dal 5 aprile, prima tranche dei dazi reciproci applicata a tutti i Paesi, e sulla restante parte per ora sospesa per 90 giorni. Nel caso del Vietnam, ad esempio, si tratterebbe di dazi doganali aggiuntivi del 38%.

LEGGI anche “Uragano Trump: la guerra dei dazi spiazza l’Europa” e guarda la VIDEO intervista a Giorgio Prodi

-Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-