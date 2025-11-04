Dazi, effetto boomerang: regalano alla Cina il primato delle tecnologie green

Nel tentativo di proteggere le industrie nazionali, i nuovi dazi sull’import di tecnologie pulite rischiano di far deragliare la corsa globale alla decarbonizzazione. Secondo il report “Clean Energy Trade and Emerging Markets” di BloombergNEF, le barriere commerciali potrebbero far lievitare i costi della transizione fino al 16%, rallentando gli obiettivi climatici e consegnando alla Cina il primato dell’economia verde.

Mentre Europa e Stati Uniti si “scontrano” tra incentivi, sussidi e dazi per difendere la produzione interna, Pechino continua a esportare pannelli solari, batterie e veicoli elettrici in tutto il mondo. Il risultato è paradossale: le misure protezionistiche pensate per ridurre la dipendenza dalla Cina rischiano di rafforzarne ulteriormente il dominio industriale e tecnologico.

La contraddizione dei dazi “verdi”: a pagarne le conseguenze sarebbero soprattutto le economie emergenti

Il tesi dell’ultimo report di BloombergNEF, commissionato da Bloomberg Philanthropies. Mette in luce le contraddizioni di una politica industriale che si proclama verde, ma che invece alza muri commerciali. Dazi più elevati, spiega l’analisi, potrebbero aumentare sensibilmente i costi necessari a raggiungere gli obiettivi di energia pulita nelle economie emergenti.

In uno scenario estremo, con tariffe del 100% sui moduli solari e del 50% sulle batterie, il costo per triplicare la capacità rinnovabile entro il 2030 crescerebbe di 137 miliardi di dollari. Un prezzo altissimo per un mondo che, a parole, dice di voler accelerare la transizione.

La Cina corre, gli altri si fermano

Mentre l’Occidente si difende con i dazi, la Cina continua a produrre e vendere. Secondo lo studio, Pechino detiene l’80% della capacità produttiva globale in settori chiave come fotovoltaico e batterie. Dal 2022 al 2025 la quota delle sue esportazioni di tecnologie pulite verso i Paesi emergenti è passata dal 23% al 31%.

Questa crescita trainata da dazi bassi e politiche industriali coerenti sta alimentando il boom delle rinnovabili in Asia, Africa e Sudamerica. Paesi come il Pakistan e il Brasile stanno installando solare ed elettrico a ritmi record grazie alle importazioni cinesi, mentre in Europa i progetti restano imbrigliati tra burocrazia e protezionismo.

Il rischio per l’Europa e per l’Italia

Per l’Italia e per l’Unione Europea, questa dinamica è un campanello d’allarme. Difendere l’industria interna è legittimo, ma alzare barriere doganali sulle tecnologie green rischia di ritardare la transizione e di far pagare ai consumatori il prezzo di una strategia miope.

Mentre la Cina consolida la sua leadership globale sull’economia green, noi rischiamo di restare spettatori di una rivoluzione industriale che si gioca altrove. Invece di erigere nuovi muri, servirebbero politiche di cooperazione industriale e investimenti su filiere europee davvero competitive.