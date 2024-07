La Ue aumenta i dazi sulle auto cinesi, ma la grande sconfitta è la Germania

La Commissione europea ha confermato i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi, che arriveranno fino al 37,6%. Ne esce sconfitta la Germania che fino all’ultimo ha tentato di ridurne l’impatto. Durissimo comunicato Volkswagen: “Gli effetti negativi superiori ai possibili benefici.

Più che Pechino, ne esce sconfitta Berlino. La Commissione europea ha confermato i nuovi dazi sulle importazioni che colpiranno le auto elettriche importate dalla Cina. Allo stesso modo, Bruxelles ha confermato anche le cifre, leggermente limate al ribasso di qualche decimale, contro cui il governo tedesco si è opposto fino all’ultimo.

Quanto valgano le nuove aliquote? Variano a seconda del grado di collaborazione che le case automobilistiche cinesi hanno dato alle autorità della Ue. Per fare esempi concreti i modelli di Byd verranno colpiti nella misura del 17.4%; Geely nella misura del 19.9%; Saic nella misura del 37.6%. Si aggiungono ovviamente ai dazi già in vigore, pari al 10%.

Volkswagen: “Gli effetti negativi della decisione sui dazi alle auto cinesi superano i possibili benefici

Numeri che non dovrebbero mettere più di tanto in crisi le case asiatiche, come dimostra il fatto che da quando la Ue ha annunciato per la prima volta le nuove misure, a metà giugno, le società quotate in Borsa non ne hanno risentito. Numeri, d’altra parte, che consentono di tenere la porta aperta a nuove trattative. Tenendo conto che i dazi sono in vigore da subito ma ci sono ancora quattro mesi per completare le procedure.

Non ne sono così convinti a Berlino. Il governo teme le possibili ripercussioni da parte di Pechino sulle importazioni di auto europee, considerando che la Germania può vantare i numeri più alti nelle vendite in tutta l’Asia.

Al momento, la Germania non ha preso bene la conferma dei dazi sulle auto elettriche di Pechino. La prima risposta arriva direttamente dal numero uno delle case automobilistiche tedesco. Il gruppo Volkswagen, in un comunicato, non le manda a dire: “Gli effetti negativi di questa decisione superano i possibili benefici per l’industria automobilistica europea e in particolare per la Germania”.

La Commissione Ue: “I dazi non sono un obiettivo in sé, sono un mezzo per correggere una situazione ingiusta”

Ma tutto fa pensare che la situazione sia tutt’altro che chiusa. E aperta a ulteriori trattative. Come ha fatto capire il portavoce della Commissione Ue: “I dazi non sono un obiettivo in sé, sono un mezzo per correggere una situazione ingiusta, vogliamo arrivare ad una soluzione: vogliamo il dialogo con le nostre controparti cinesi e questo dialogo sta avendo luogo”.

In sostanza, la Commissione sta usando l’introduzione dei dazi per costringere Pechino a concludere il suo ciclo di aiuti di Stato alle sue case automobilistiche. Secondo Bruxelles è la via per invadere i mercati occidentali potendo permettersi prezzi super concorrenziali.

Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea a proposito dei dazi provvisori sui veicoli elettrici. “Dalla Cina vengono segnali positivi, abbiamo bisogno di una soluzione che corregga il vantaggio non equo dei produttori cinesi“.

Il fatto che i dazi siano uno strumento per trattare (il mezzo e non il fine) lo conferma anche la prima reazione arrivata da Pechino. La Cina si augura che l’Ue “lavorerà

nella stessa direzione e mostrerà sincerità nel portare avanti la consultazione sull’indagine antisovvenzionii”.

Nella presa di posizione ufficiale, affidata al portavoce del ministero del Commercio, si sottolinea come “la consultazione dovrebbe basarsi su fatti e regole e dovrebbe portare a una soluzione accettabile per entrambe le parti il prima possibile“.

La conclusione fa capire che il finale della vicenda potrebbe avere ancora un finale aperto: “Finora, la Cina e l’Ue hanno tenuto numerosi cicli di consultazioni a livello tecnico. C’è ancora una finestra di quattro mesi prima che venga presa una decisione definitiva”.

