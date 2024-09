Auto elettriche, la Spagna difende il “pata negra” dai dazi sull’import cinese

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto alla Commissione Ue di riconsiderare i dazi sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina. Il leader socialista si allinea alla Germania: i tedeschi temono le ritorsioni di Pechino sull’import di auto di grossa cilindrata, Sanchez per le vendita di carne di maiale

Le guerre commerciali sono anche più dannose di quelle che muovono eserciti. Di sicuro sono altamente divisive. Ed è quello che accade nell’Unione europea. La Spagna ha rotto ufficialmente il fronte, finora compatto, che ha portato Bruxelles a imporre dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi.

La decisione è stata confermata nel luglio scorso, dopo l’indagine della Commissione che ha accusato Pechino di dumping: in pratica, sovvenziona le sue case automobilistiche in modo che possano conquistare quote di mercato in Europa grazie a una politica di prezzi super convenienti per gli automobilisti.

Sulle auto importate dalla Cina dazi fino al 57%

A quanto ammontano i dazi? Variano a seconda del grado di collaborazione che le case automobilistiche in Cina hanno dato alle autorità della Ue. I modelli di Byd verranno colpiti nella misura del 17.4%, Geely del 19.9%; Saic del 37.6%.Si aggiungono ovviamente ai dazi già in vigore, pari al 10%.

Ma Pechino non ha subito passivamente. Come prima cosa ha annunciato di voler fare ricorso al Wto, l’organizzazione mondiale per il commercio, contestando le accuse di dumping. Poi ha preso contromisure commerciali.

A sua volta, la Cina applicherà tariffe aggiuntive per colpire le importazioni di auto di grossa cilindrata in Cina. Una mossa che colpisce soprattutto la Germania, che ha nella Cina il suo mercato estero più importante. Da qui le lamentele ufficiali delle case tedesche. Con un durissimo comunicato Volkswagen: “Gli effetti negativi superiori ai possibili benefici”.

La guerra dei dazi mette in crisi i rapporti tra Cina e Ue: la Spagna teme per le vendite del suo prosciutto

Poi ha minacciato tariffe nei confronti delle importazioni dei prodotti alimentari e agricoli dell’Unione europea. Il motivo? Considera dumping il sostegno economico di Bruxelles al settore, in effetti assai generoso.

Da cui la reazione della Spagna, primo esportatore di carne di maiale in Cina, a partire dal pregiato Pata Negra. Da qualche anno, i prosciutti iberici hanno superato per quantità di vendite anche i prodotti italiani, con il marchio San Daniele in testa.

Ora la svolta con la presa di posizione della Spagna. Sanchez ha chiesto di rivedere il piano di tariffe aggiuntive a pochi giorni dalla formazione della nuova Commissione guidata per la seconda volta da Ursula von der Leyen.

A ottobre il voto finale sui dazi alle auto cinesi

L’intervento di Sanchez è ancora più significativa perché la Spagna è uno dei paesi solitamente più allineati con le scelte europee. Ma il timing è quello giusto: il voto per confermare i dazi avverrà entro ottobre. La decisione potrà essere bocciata con il voto di almeno 15 paesi membri che rappresentino il 65% della popolazione.

La Spagna ha subito ricevuto l’appoggio del governo tedesco, alle prese con il caso Volkswagen: il colosso di Wolfsburg vuole chiudere due fabbriche in territorio tedesco, fatto mai accaduto in 90 anni di storia della società.

Il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit ha affermato che “il percorso indicato è assolutamente condivisibile”. Per Ursula von der Leyen, a questo punto, la formazione della nuova Commissione potrebbe sembrare un gioco da ragazzi a confronto della guerra dei dazi con la Cina.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –