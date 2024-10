Dazi alle auto cinesi, l’Europa si spacca ma la Commissione è più forte

Via libera ai dazi sulle importazioni di auto dalla Cina. I Paesi membri della Ue non hanno raggiunto la maggioranza qualificata per fermare la decisione presa dalla Commissione Ue. Dieci i Paesi, tra cui Italia e Francia, a votare a favore dei dazi aggiuntivi. Cinque invece i Paesi contrari, guidati dalla Germania. Dodici gli astenuti, tra cui la Spagna.

Sulla carta potrebbe sembrare una spaccatura profonda, la rappresentazione di una Europa profondamente divisa su un tema quanto mai prioritario: il futuro della mobilità verso la transizione elettrica. In definitiva, un’Europa che non ha una linea unitaria sulla sua politica industriale, visto che il settore dell’auto è grande industria per eccellenza.

Tutto ciò è vero ma fino a un certo punto. In realtà, la spaccatura in tre tronconi della votazione si è tenuto durante la riunione del Comitato difesa commerciale della Ue (composto per lo più da funzionari dei singoli governi) si può anche leggere anche come un esito che va bene a tutti.

Dazi alle auto cinesi: la Germania ha votato contro, Spagna astenuta, Italia e Francia a favore

Tecnicamente si tratta di una “no opinion”: perché non è stata raggiunta né la maggioranza qualificata per bocciare la proposta della Commissione sui dazi ne quella che avrebbe comportato la sua approvazione. Di conseguenza, l’esecutivo Ue può approvare i dazi anti-Cina. Ma soprattutto ha mano libera per iniziare una trattativa con Pechino.

In altre parole, la presidente Ursula von der Leyen si può presentare al governo cinese forte dell’appoggio al provvedimento della Commissione sui dazi sulle importazioni. Si tratta di tariffe aggiuntive che vanno dal 9 al 37% cento, applicate per contrastare le politiche di dumping.

In sostanza, le case automobilistiche cinesi sono state aiutate dal governo con ingenti sussidi che consentono ai vari marchi di offrire un listino prezzi che in qualche caso copre a malapena i costi di industriali e di distribuzione.

La Commissione aprirà un tavolo con Pechino

In questo modo, la Commissione Ue – che annuncerà il via libera formale il prossimo 4 novembre – può presentarsi con la “minaccia” dei dazi regolarmente approvati. E aprire un tavolo per evitare che la guerra commerciale salga di livello.

Anche perché nel frattempo sarà iniziata la discussione sul Piano per la competitività europea appena presentato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi. Tra le sue proposte un finanziamento straordinario per la politica industriale della Ue, incentrata sulla transizione energetica e digitale.

Sui dazi Bruxelles vuole evitare una guerra commerciale: la Cina presentarà una denuncia davanti al Wto

Del resto, l’invito al dialogo con Pechino in questo ore è arrivato – in forme diverse – da più parti. Lo ha fatto il governo tedesco, con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner: “La Commissione non dovrebbe innescare una guerra commerciale nonostante il voto a favore di possibili dazi punitivi contro la Cina. Abbiamo bisogno di una soluzione negoziata“.

Da parte sua Bruxelles assicura di “continuare a lavorare sodo” con Pechino “per esplorare una soluzione alternativa che dovrebbe essere pienamente compatibile con l’Organizzazione mondiale del commercio, adeguata ad affrontare le sovvenzioni pregiudizievoli accertate dall’indagine della Commissione“.

