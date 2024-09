Auto elettriche, la Ue “frena” sui dazi: ora cerca un accordo con la Cina

La Ue e la Cina cercano un accordo sulle importazioni delle auto elettriche, superando la questione dazi. “Intensificheremo gli sforzi per una soluzione“. Lo ha fatto sapere il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine di un incontro definito “costruttivo” a Bruxelles con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao

Le proteste delle grandi case automobilistiche e le prese di posizione di Paesi con Spagna e Germania hanno ottenuto un risultato importante. Bruxelles e Pechino, dopo le minacce di imporre dazi reciproci, sono passati alle vie diplomatiche.

Dazi sulle auto elettriche, la Cina è accusata da Bruxelles di politiche commerciali scorrette

E, stando alle dichiarazioni, ufficiali hanno fatto passi avanti. L’Ue e la Cina “hanno concordato di intensificare gli sforzi per trovare una soluzione efficace, applicabile e compatibile con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio per il caso delle auto elettriche“.

La guerra commerciale tra Europa e Cina è iniziata dopo l’indagine di Bruxelles che ha accusato la Cina di praticare politiche di dumping per favorire le esportazioni di auto elettriche. In sostanza, le case automobilistiche hanno potuto applicare prezzi vantaggiosi grazie a generosi sussidi e aiuti alle catene produttive.

La Cina vuole dazi sulle importazioni agricole dalla Ue

Al termine dell’indagine la Ue ha applicato dazi dal 17 al 37%, a seconda del livello di collaborazione alle indagini, con una decisione confermata ad agosto, ma in attesa di un voto definitivo da parte dei Paesi membri. La Cina ha risposto minacciando dazi sulle importazioni di alcuni paesi europei, come latticini, carne di maiale e prodotti agricoli.

Una decisione che mette in difficoltà il governo tedesco, pressato dalle case automobilistiche che hanno nella Cina il primo mercato estero. E viene contestata dal governo spagnolo: il colosso asiatico è il primo mercato per l’export di prosciutti (dove battono anche i prodotti italiani) e carne di maiale.

Il governo spagnolo ha chiesto alla Commissione Ue di rivedere la decisione di imporre dazi sulle auto elettriche cinesi

Senza contare che molto case automobilistiche europee hanno accordi ci collaborazione con i “concorrenti” cinesi, mentre i marchi di Pechino stanno cercando di aprire fabbriche in Europa aggirando così i dazi che sono limitati alle vetture di importazione.

Una sorta di stallo alla messicana a cui ora Bruxelles e Pechino vogliono trovare una soluzione. Secondo le dichiarazioni ufficiali, le parti hanno concordato di “dare istruzioni ai rispettivi team affinché si impegnino al massimo per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile“.

In attesa di trovare un accordo condiviso, l’indagine della Ue va avanti così come l’iter per rendere definitivi i dazi alle importazioni di e-car dalla Cina.

Ma la strada sembra tracciata, come dimostra l’intervista rilasciata al Financial Times dalla ministra spagnola Teresa Ribera, scelta dalla presidente Ue Ursula von der Leyen come commissaria alla Transizione verde. “È fondamentale evitare una guerra commerciale”, ha detto e “identificare gli strumenti migliori per sviluppare l’industria automobilistica in Europa, ma anche per prevenire in modo efficace” la disputa commerciale.

Del resto sul tema si è esposto direttamente il premier spagnolo Pedro Sanchez chiedendo di “riconsiderare l’imposizione dei dazi sulle e-car cinesi. Conferma Ribero: “La mia impressione è che l’industria automobilistica europea sia consapevole della gara tecnologica in atto“, ribandendo la necessità di garantire condizioni commerciali eque per l’Europa senza tuttavia alimentare conflitti.

