Dazi sulle elettriche cinesi, sei giorni per decidere fra guerra e pace

Come andrà a finire con i nuovi dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi? Con una guerra o con un accordo in extremis?

Sarà guerra commerciale se il 14 ottobre saranno introdotti in via definitiva i dazi, suscitando le preannunciate ritorsioni di Pechino. Ma una settimana ancora può essere sufficiente per raggiungere un accordo che la disinneschi. Su che basi? Quote di import predeterminate decrescenti, come avvenne il secolo scorso con le auto giapponesi? Prezzi minimi per ogni categoria? Compensazioni reciproche su altri prodotti?

In un report, il think tank sulla mobilità sostenibile Transport & Environment promuove i nuovi dazi sulle elettriche cinesi. A condizione però che l’Ue non allenti i suoi obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti. E costringa così le case auto europee a “darsi una mossa”.

Giorgio Prodi: “L’Europa sta comprando tempo: se lo spreca non sarà servito a nulla”

Ma «tanto i nuovi dazi quanto un eventuale accordo su quote o prezzi minimi hanno solo l’ effetto di guadagnare tempo». E il tempo di per sé «non risolve il problema della competitività dell’industria automotive europea. Se il tempo guadagnato viene sprecato, il divario competitivo con i cinesi potrà solo allargarsi ancora: con due o tre anni in più non rilanci l’endotermico e non fai passi avanti nell’elettrico» ci dice il professor Giorgio Prodi, docente di Economia e politica industriale all’Università di Ferrara.

E’ reduce da un lungo viaggio di lavoro in Cina con un una delegazione dell’industria automotive italiana. Tra le altre cose hanno visitato la fabbrica BYD a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, restando tutti «impressionati dal livello tecnologico e dall’efficienza degli impianti di produzione».

“Il gap da colmare è tanto, forse troppo”

Perciò il gap da colmare «non riguarda solo la tecnologia del veicolo, ma tutto il processo produttivo» sottolinea Prodi. «Quando metti insieme linee completamente robotizzate e grandissimi volumi che le saturano, dimezzi i costi e puoi praticare prezzi di listino inarrivabili per i concorrenti».

E in più sussidi pubblici a pioggia e basso costo del lavoro…

«Con l’automazione raggiunta, il costo del lavoro incide marginalmente. I sussidi li hanno avuti in passato. Oggi, molti meno di quanti ne abbia dall’Amministrazione Biden chi produce in America. Quella sì che è concorrenza sleale».

Per questo i nuovi dazi sulle elettriche cinesi non convincono tutti i Paesi Ue, che hanno votato in ordine sparso, Italia e Francia a favore, Germania e Ungheria contro, Spagna astenuta?

«Nessuno ne fa una questione di legittimità dei dazi. Ognuno guarda alle proprie convenienze rispetto alle conseguenze di una guerra commerciale. I costruttori tedeschi guadagnano ancora tanto esportando in Cina; la Francia e l’Italia invece hanno un saldo commerciale già negativo. In definitiva il risultato del voto sui dazi consegna alla Commissione carta bianca per trattare un accordo».

“La guerra commerciale non conviene a nessuno, scommetterei sull’accordo”

Quindi, secondo lei come andrà a finire?

«All’Europa nel suo insieme, diversamente dagli Stati Uniti, una guerra commerciale con la Cina non conviene. Ai cinesi nemmeno: a parte l’alta tecnologia, la loro economia ha grossi problemi, pensiamo alla crisi del real estate. Dovessi scommettere, punterei su un accordo».

In ogni caso compriamo tempo. Per fare cosa? L’automotive europeo può mettersi in pari e competere ad armi pari su tecnologia, prezzi, indipendenza nelle forniture?

«La vedo molto dura. Servirebbero risorse finanziarie enormi sia sul lato offerta, in ricerca e sviluppo e in nuovi investimenti, sia sul lato domanda, in incentivi ai consumatori finali. Il progetto Draghi quantifica il costo in 800 miliardi di euro l’anno. Sono cifre irrealistiche per questa Europa».

In conclusione, lei pensa che mantenendo fermi gli obiettivi climatici del Green Deal finiremo per distruggere l’industria dell’auto europea?

«Il rischio c’è. Mantenere gli obiettivi del Green Deal è giusto, ma raggiungerli si sta rivelando più difficile del previsto. Rivedere qualcosa nelle scadenze sarebbe ragionevole».

La ricetta di T&E: dazi sulle elettriche cinesi sì, ma barra dritta sui tempi del Green Deal. Altrimenti le case europee…

A meno che posticipare anche le scadenze della decarbonizzazione non diventi un altro modo per “comprare tempo”. Un alibi di pronto uso per consentire alle case auto di continuare semplicemente a spremere il limone del motore termico, come sembrano aver fatto finora. E’ quello che teme Transport & Environment.

Secondo il nuovo forecast di T&E quest’anno le full electric prodotte in Cina – tra cui anche quelle di Tesla, BMW e Volvo – sono destinate a raggiungere un quarto del mercato europeo delle BEV. Ma questa quota dovrebbe scendere al 20% nel 2025 e al 18% l’anno successivo, «a patto che vengano pienamente applicati sia i dazi sui veicoli elettrici prodotti in Cina, sia le norme UE sulle emissioni previste per il 2025» si legge nel rapporto.

«Al contrario – stima T&E -, le BEV di produzione cinese potrebbero raggiungere il 27% del mercato dell’elettrico europeo, l’anno prossimo, se l’UE spostasse in avanti, ritardandoli, i suoi target di decarbonizzazione».

Infatti i produttori europei «continuerebbero a concentrarsi sui motori endotermici, più redditizi, ritardando il lancio di nuove e più economiche auto elettriche e perdendo ulteriore terreno nello sviluppo di questa tecnologia» spiega Andrea Boraschi, direttore dell’ufficio italiano di T&E.

A suo giudizio «tariffe più alte sull’import dalla Cina hanno senso in combinazione con gli obiettivi climatici previsti per auto e van. Sono le due facce di una medesima politica industriale».

E le batterie? Hanno i dazi all’importazione più bassi del mondo, poco più dell’1 per cento

Un discorso a parte meritano le batterie, che invece godono della tariffe di import più basse del mondo, appena sopra l’1%.

«L’UE deve prendere in seria considerazione misure di difesa commerciale, sostenendo al contempo la produzione domestica con un Fondo europeo per le batterie, e politiche che premino la produzione di batterie pulite» dice Boraschi.

Diversamente l’obiettivo di produrre internamente il 59% delle batterie necessarie all’industria auto europea sarà clamorosamente mancato. E le decine di gigafactory annunciate, con oltre 100 mila nuovi posti di lavoro, resteranno un miraggio.

