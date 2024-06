La Ue contro le auto cinesi: i dazi salgono fino al 50%

La Commissione europea ha annunciato dazi aggiuntivi per le auto importate dalla Cina. All’attuale 10 si aggiungerò una aliquota tra il 17 e il 38 per cento. Secondo la Ue, gli aiuti di stato di Pechino alla filiera automotive “costituiscono una minaccia” per le case europee.

A un passo dal passaggio di consegne, la Commissione Europea uscente compie una mossa destinata a far discutere. Allineandosi agli Stati Uniti, Bruxelles ha annunciato dazi aggiuntivi sulle importazioni e vendite di auto cinesi.

La nuova misura porta le tariffe quasi al 50%, rispetto all’attuale misura del 10%.”Il nostro obiettivo non è chiudere il mercato europeo ai veicoli elettrici cinesi, ma garantire che la concorrenza sia leale”, ha dichiarato sul social “X” il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis.

Perché Bruxelles ha annunciato dazi aggiuntivi sulle auto cinesi proprio adesso?

Bruxelles ritiene che la catena di fornitura dei veicoli elettrici è “fortemente sovvenzionata” dal governo di Pechino; in pratica l’accusa è relativa agli aiuti di Stato. Non solo: le importazioni di veicoli elettrici cinesi “rappresentano un evidente minaccia” per l’industria automobilistica dei paesi Ue.

Sono le conclusioni a cui era arrivata una indagine della Commissione europea sul mercato automotive cinese e che sono quindi alla base della decisione sui dazi aggiuntivi. I risultati sono stati ottenuti inviando una serie di questionari dettagliati alle singole case produttrici asiatiche.

In pratica, i produttori che hanno collaborato all’indagine saranno soggetti a un’aliquota media del 21%. Per quelli che non hanno collaborato l’aliquota arriverà fino 38%. In entrambi i casi vanno ad aggiungersi ai dazi esistenti del 10%. In ogni caso siamo ancora lontani dal 100% di aliquota applicata dagli Usa.

I dazi aggiuntivi sulle auto cinesi entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione, il 4 luglio

Quando entreranno in vigore i dazi per le auto cinesi? Le società coinvolte hanno ancora la possibilità di replicare. Poi, entro il 4 luglio 2024, la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale un regolamento dettagliato, che entrerà in vigore il giorno successivo. I dazi verrebbero riscossi solo se e quando verranno istituiti i dazi definitivi.

Germania contraria, Italia entusiasta

Immediate le reazioni da Pechino. “Si tratta di un atto protezionistico, che crea e intensifica gli attriti commerciali e distrugge la concorrenza leale” ha dichiarato un portavoce del ministero del Commercio di Pechino.

“Questa mossa dell’UE – ha concluso – non solo danneggia i diritti e gli interessi legittimi dell’industria cinese dei veicoli elettrici, ma interromperà e distorcerà anche la catena di fornitura dell’industria automobilistica globale, compresa l’UE“.

Ma il provvedimento rischia di spaccare anche ,l’ Ue. Il governo tedesco è nettamente contrario. “È bene che la Commissione offra subito colloqui alla Cina“. Lo ha detto il portavoce del cancelliere Olaf Scholz, commentando l’annuncio dei dazi europei sulle auto elettriche cinesi.

“Non abbiamo bisogno di altri ostacoli nel commercio“, ha aggiunto, sottolineando comunque che nel mercato debbano esserci “condizioni di concorrenza leale“.

Positivo il giudizio del governo di destra italiano, nel commento del ministro delle Imprese Adolfo Urso: “Saluto con soddisfazione” i dazi sulle auto elettriche cinesi “per tutelare la produzione europea“. E per “riaffermare in Italia l’industria automobilistica italiana, uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale del nostro paese, a cui non vogliano assolutamente rinunciare“.

