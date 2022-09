DazeBox: gestione, controllo e consumi anche da remoto

Il giovane costruttore italiano di impianti di ricarica per auto elettriche Daze ha appena rilasciato un aggiornamento del firmware per le proprie wallbox DazeBox e DazeMax che abilita il controllo da remoto tramite WiFi. Grazie all’app dedicata, questo permetterà alle strutture che utilizzano le wallbox Daze in ambito semipubblico di rendicontare con precisione i consumi dei singoli utenti.

Costi sotto controllo nella ricarica semi pubblica

Dei tre macro segmenti che caratterizzano il mercato della ricarica (ricarica privata, semi pubblica e pubblica) quello della ricarica semipubblica è il segmento in maggiore espansione. Crescendo infatti gli utilizzatori di auto elettriche, sono sempre di più le attività commerciali e le aziende che si dotano di stazioni di ricarica al servizio dei loro clienti e dipendenti. E l’aggiornamento del firmware rilasciato da Daze soddisfa in particolare le loro esigenze.

Una volta scansionato il QR code e associata la propria wallbox all’app, sarà infatti possibile monitorare tutti i flussi di ricarica provenienti dalla wallbox e gli utenti che ne hanno fatto uso. Questo permetterà alle strutture che utilizzano le wallbox Daze in ambito semipubblico di rendicontare con precisione i consumi dei singoli utenti.

DazeBox connessa, ricarica al momento giusto

Ma anche chi ha installato la DazeBox per la ricarica privata può giovarsi delle nuove funzioni. Connetterla al WiFi, infatti, non implica solo poterne visionare i consumi in qualsiasi momento. Grazie ai nuovi aggiornamenti, sarà anche possibile controllare la wallbox da remoto. Programmando per esempio gli orari di partenza e di stop della ricarica dopo aver collegato il proprio veicolo. Questa funzione è pensata per permettere a chiunque di parcheggiare la propria auto, collegarla alla wallbox e programmare la ricarica nelle ore notturne, quando i costi delle utenze sono inferiori, senza dover tornare in garage per collegare l’auto in tarda nottata. scaricabile sulle wallbox già installate tramite l’app Daze. L’aggiornamento sarà presente in tutte le nuove DazeBox C e DazeMax C , e sarà anchetramite l’app Daze.

Quando e dove serve dotarsi di una wallbox

Ricordiamo che per ricarica privata si intende quella nei posti auto di pertinenza delle abitazioni. Si effettua in un range di potenza che va dai 3,5kW per le monofase a 22kW per le trifase. In questo caso, accesso alla ricarica e utilizzo sono entrambi riservati al proprietario della struttura, che paga regolarmente i costi della ricarica in bolletta.

Il settore semi pubblico invece interessa tutte quelle aree, come ad esempio i parcheggi delle attività commerciali, delle aziende e delle strutture ricettive, a cui chiunque può accedere, ma solo alcuni autorizzati possono sfruttare la stazione di ricarica. Il proprietario della struttura avrà quindi bisogno di monitorare i consumi dei singoli che hanno accesso alle stazioni per ripartirne in seguito i costi.

Come più volte abbiamo scritto su queste pagine, in un futuro che vedrà la mobilità elettrica di massa, le stazioni di ricarica dovranno ugualmente moltiplicarsi in ambito privato, semipubblico e pubblico. Con una ripartizione equa delle responsabilità tra privati cittadini, istituzioni e soprattutto aziende. Tanto più alla luce del notevole incremento del costo dell’energia elettrica che ci costringerà a riprogrammare le abitudini in ambito di consumi energetici.