Davinci DC100, moto elettrica o robot a due ruote?

Perciò ne riportiamo le caratteristiche come semplici promesse, tutte da varificare. Il motore, integrato nella ruota posteriore, avrebbe una potenza di picco di 137 cavalli con coppia massima di 850 Nm. La velocità massima sarebbe di 200 km/h e sarebbe in grado di passare a 0 a 100 km/h in 3 secondi. Il pacco batteria, all’apparenza piuttosto voluminoso, avrebbe una capacità complessiva di 17,7 kWh, il che stride un pò con la grande autonomia sbandierata. La ricarica rapida consentirebbe di passare da 0 all’80% in 30 minuti.

Il sistema di bilanciamento con servosterzo elettronico consentirebbe alla moto di rimanere in equilibrio anche da ferma, senza pilota a bordo, oppure di partire dolcemente alla bassissime velocità al rilascio del freno, senza scarti e oscillazioni. O infine, disponendo di un controllo da remoto via app, DC100 potrebbe raggiungerti a comando come un robot.