Davide fa 90 km: Model 3 o ID.3? Vaielettrico risponde

Davide fa 90 km al giorno e sta pensando di acquistare una Tesla Model 3 o una Volkswagen ID.3. Scelta giusta? E la ricarica…? Vaielettrico risponde.

Davide può “rabboccare” anche a casa col fotovoltaico

“È da un po’ che seguo il vostro canale YouTube perché sto valutando l’ acquisto di un’ auto elettrica. Io non faccio molti viaggi lunghi, ma percorro circa 90Km al giorno per 6 giorni alla settimana nel tragitto casa-lavoro. Il percorso è ovviamente misto e lavorando su turni mi capita sia di restare fermo in Tangenziale che trovarla completamente sgombra. Possiedo già un impianto fotovoltaico da 2kW che non era stato pensato per l’auto elettrica, ma che vorrei sfruttare. La mia idea è quindi di acquistare un’ auto con grande autonomia come Model 3 Long Range o ID.3 Business, in modo da poter utilizzare solo l’ energia generata dal mio impianto per rabboccare e poter tirare tutta settimana. Per poi sfruttare il giorno di riposo facendo il pieno a casa o a una colonnina dei supermercati. Ovviamente questo vale solo per i mesi più caldi, mentre per quelli invernali dovrei affidarmi al contatore di casa. Dai conti che ho fatto potrei spendere circa 200€ l’anno per la ricarica. Vorrei capire se è un ragionamento corretto o se, come leggo in molti forum, dovrei prendere un’ auto con l’autonomia proporzionata al mio utilizzo giornaliero. Grazie“. Davide Maltagliati.

Auto ben diverse per prestazioni, prezzi e autonomia

Risposta. C’è una bella differenza, di prezzo, autonomia prestazioni, tra le due auto citate. La Model 3 Long Range costa 55.472 euro, con 580 km di autonomia, la ID.3 Business costa 43.300, ma con 426 km di autonomia. I prezzi sono al lordo degli incentivi (6-10mila euro) e l’autonomia è quella di omologazione, a cui va fatta sempre un po’ di tara, se si viaggia fuori città. In realtà per poter confrontare queste due auto bisognerebbe scegliere per la ID.3 la versione Tour, che dichiara 544 km di autonomia e costa 49.300 euro. Quale scegliere? Dipende dal budget e dalle sue esigenze (entrambe vanno bene per chi fa 90 km al giorno). E anche delle stazioni di ricarica su cui può fare affidamento: la rete dei Supercharger Tesla è piuttosto capillare ed è riservata ai clienti della marca. Il Model 3, poi, in tutti i test ha dimostrato di contenere bene i consumi in autostrada, un punto critico per le auto elettriche. Ma resta il fatto che tra le due auto ci sono 6 mila euro di differenza: se sul suo tragitto trova colonnine di altri network, ci può fare un pensierino. Infine: con il suo chilometraggio e questi pacchi-batterie, oltre i 70 kWh, non faccia troppo affidamento sulle ricariche a casa: giusto i rabbocchi.