Dateci le tariffe francesi e vedrete l’elettrico…







Dateci le tariffe francesi e vedrete l’auto elettrica anche da noi come si vende. Un lettore fa il confronto tra le ricariche, concludendo…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Dateci le tariffe francesi: 0,39 nelle ricariche da 50 kW

“Vedo che fate spesso confronti con la situazione dell’auto elettrica in Francia: là si vende tot, da noi infinitamente meno. Sul tema ho visto richiamato un vostro recente articolo su Linkedin. Poi, scorrendo, mi sono imbattuto in un altro post su una stazione di ricarica Ionity a Gevrey-Chambertin. In autosrada (A31), dove di solito paghi di più anche la benzina! E ho notato subuto due cose nelle fotografie che accompagnano il post. La prima: bene in evidenza, all’ingresso della stazione, ci sono esposti i prezzi delle varie potenza di ricarica, cosa che da noi ti sogni. La seconda: i prezzi sono molto migliori delle nostre stazioni che forniscono potenze simili. Siamo a 0,62 per le colonnine da 200 o 350 kW e a 0,39, udite udite, per le DC da 50 kW. Da noi manco nelle AC meno più lente trovi da ricaricare a 0,39. E allora la differenza tra noi e la Francia è tutta qui: prezzi esosi da noi e molto più appetibili da loro. Tutto il resto sono chiacchiere“. Walter Tonioli

Confronto impari non solo con la Francia, in tutta Europa…

Risposta. È un gatto che si morde la coda. Le tariffe da noi sono alte perché le sessioni di ricarica sono poche, essendo poche le auto elettriche. Ma fina a quando le tariffe restano esose l’auto elettrica non si vende. E il governo, tutto preso dalla partita di gas e petrolio, se ne disinteressa. Evitando di investire su quello che potrebbe contenere il prezzo della materia prima energia, ovvero uno sviluppo serio della produzione da rinnovabili. E così chi va all’estero si preoccupa di riempire la batteria prima di rientrare in Italia, come i vecchi frontalieri della benzina. Peraltro non è solo con la Francia che il confronto è impari: come abbiamo ricordato in un recente articolo, siamo i più cari dell’Europa continentale (grafico qui sopra).