











Date una tettoia a chi ricarica in autostrada: Antonio si è trovato a ricaricare a Bologna

Date una tettoia alle colonnine, come nei distributori

“V orrei tramite Vaielettrico inoltrare una preghiera a Free to X e a chiunque gestisce stazioni di ricarica in autostrada. Per favore, mettete delle tettoie nelle colonnine. Con i 40 gradi di temperatura di questa estate le auto in sosta diventano dei forni. e si consuma subito un sacco di energia per raffreddarle alla ripartenza. Questa foto é stata scattata nell’area di servizio che sta nel tratto di Bologna tra la A1 e la A14, alle 11 di mattina. Col sole che picchia forte, il riflesso ti impedisce di decifrare le istruzioni che compaiono sul display. E vi assicuro che la sensazione provata al momento di risalire non é piacevole. E del resto le pompe di benzina sono tutte al coperto, siamo forse automobilisti di serie B? Qualcuno ci ascolterà? ”. Antonio Nesti

Giusta richiesta, la situazione sta migliorando