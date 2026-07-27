Date una tettoia a chi ricarica in autostrada: Antonio si è trovato a ricaricare a Bologna
Date una tettoia alle colonnine, come nei distributori
“Vorrei tramite Vaielettrico inoltrare una preghiera a Free to X e a chiunque gestisce stazioni di ricarica in autostrada. Per favore, mettete delle tettoie nelle colonnine. Con i 40 gradi di temperatura di questa estate le auto in sosta diventano dei forni. e si consuma subito un sacco di energia per raffreddarle alla ripartenza. Questa foto é stata scattata nell’area di servizio che sta nel tratto di Bologna tra la A1 e la A14, alle 11 di mattina. Col sole che picchia forte, il riflesso ti impedisce di decifrare le istruzioni che compaiono sul display. E vi assicuro che la sensazione provata al momento di risalire non é piacevole. E del resto le pompe di benzina sono tutte al coperto, siamo forse automobilisti di serie B? Qualcuno ci ascolterà?”. Antonio Nesti
Giusta richiesta, la situazione sta migliorando
Risposta. Le ricariche in autostrada (e non solo) sono nella fase di un doppio graduale miglioramento. Il primo é legato alla possibilità di pagare con carta di credito o bancomat, uscendo dall’impazzimento delle app. Il secondo é legato appunto al fatto di dotare le ricariche di una tettoia ( spesso fotovoltaica). Nelle stazioni di nuova installazione (non solo di Free to X, anche di Atlante, Ionity ecc) la copertura c’é quasi sempre. Idem in molti Supercharger Tesla fuori autostrada. Ed é un gran sollievo, non solo per proteggersi dal caldo torrido, ma anche da pioggia e neve in caso di precipitazioni consistenti.