Data center senza limiti: In Irlanda consumano più di tutte le famiglie

Data center, aumenta sempre di più la fame di energia elettrica. Il dato più clamoroso arriva dall’Irlanda: il loro consumo, nel 2023, ha sorpassato per la prima volta quello di tutte le abitazioni del Paese messe insieme. Con previsioni future di un’ulteriore crescita

Nella odierna società digitale di farne a meno è sostanzialmente impossibile. I data center sono infrastrutture diventate essenziali, vere fabbriche nascoste dove trovano spazio server, hard disk e tutti gli apparati necessari allo stoccaggio e all’elargizione delle informazioni digitali che ci circondano e a supporto dei tanti servizi online ad elevata connettività che utilizziamo quotidianamente.

Strutture che per loro natura sono però decisamente energivore, consumando una grande quantità di energia per il funzionamento dei loro apparati informatici ed elettrici. Con un impatto ambientale la cui spirale negativa inizia a preoccupare seriamente a livello globale.

I data center divorano energia: il caso Irlanda

Una situazione che il progresso non sta aiutando a rendere migliore. La domanda di elaborazione dati, infatti, non è mai stata così elevata e non smette di crescere. Ad alimentarla sono nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa, che richiedono potenze di calcolo sempre maggiori, quindi di strutture più potenti ed energivore. Con un impatto violento sui consumi.

Basti pensare a quello che accade in Irlanda – sede di alcuni importanti data server di colossi come Microsoft, Google, Facebook e Amazon – dove il consumo di energia elettrica di questi impianti nel 2023 ha sorpassato per la prima volta quello di tutte le abitazioni del Paese messe insieme. Con previsioni future ancora più allarmanti.

Secondo i dati emersi dal Piano nazionale per l’energia e il clima, infatti, l’aumento della domanda di elaborazione dati – trainato proprio dal recente boom dell’AI – potrebbe portare i data center irlandesi a consumare circa il 31% dell’elettricità nazionale entro i prossimi tre anni.

Un ostacolo alle ambizioni green delle aziende?

Al di là dello specifico, ed emblematico, caso irlandese, il problema dei data center sta assumendo una proporzione globale. Le stesse Nazioni Unite hanno lanciato recentemente segnali di preoccupazione in tal senso. Da qui l’intensificarsi del dibattito su chi chiamare in causa e quali strategie adottare per limitare i consumi energetici e l’impatto ambientale di queste infrastrutture.

Le prime a finire sotto la lente d’ingrandimento sono ovviamente le aziende di settore attualmente impegnate nella trasformazione digitale, che si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con le sfide ambientali connesse all’espansione della propria infrastruttura tecnologica. Essenziale ma che va opportunamente gestita.

In questo senso va detto che l’industria digitale non è affatto ignara di quello che sta accadendo. Non ultimo lo stesso Sam Altman (CEO di OpenAI, produttore di ChatGPT), in un recente summit, ha serenamente affermato che il tallone d’Achille dell’intelligenza artificiale è proprio il suo consumo energetico.

Anche altri Big del settore, come i colossi Google e Microsoft, denunciano problemi in tal senso, ammettendo che il problema dell’impatto ambientale negativo dei data center starebbe addirittura mettendo a rischio gli impegni profusi di molte aziende di settore verso la transizione green.

Certo è che il trend sta diventando preoccupante. La richiesta di nuovi data center e, di conseguenza, di nuova energia corre molto più veloce di quanto ci si immagini. Secondo Goldman Sachs, infatti, la trasformazione digitale accelererà l’onnipresenza e il fabbisogno energetico di queste enormi strutture di elaborazione delle aziende tecnologiche, con un aumento della domanda complessiva di energia elettrica in Europa fino al 50% nel prossimo decennio.

Soluzioni per la sostenibilità digitale

Ora, lanciato l’allarme, si cerca di correre ai ripari. La sfida alla sostenibilità digitale, in un mondo che va veloce e non fa passi indietro, dicono gli esperti deve necessariamente passare da un approccio olistico. Inutile puntare il dito verso singoli soggetti, va coinvolto l’intero ecosistema digitale, indirizzandosi verso soluzioni innovative e ad alta efficienza energetica e, soprattutto promuovendo una responsabilità quanto più condivisa.

Tra le possibili soluzioni per fronteggiare l’elevata domanda di energia dei data center viene preso in esame innanzitutto l’uso di tecnologie innovative: dai sistemi avanzati di raffreddamento degli impianti all’utilizzo di server a basso consumo, con ottimizzazione del carico di lavoro.

Utile alla causa è anche sfruttare i vantaggi dell’economia circolare, che preveda la riparazione e il riciclo dei componenti dei data center, per ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione e smaltimento di questi dispositivi.

Altro punto centrale è promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili per alimentare queste infrastrutture, fattore che comporta un notevole risparmio nei consumi.

Infine c’è il tema della responsabilità, che non può essere ascritta solamente ai gestori dei data center. I comportamenti delle aziende digitali ma anche quelli, nel lor piccolo, degli utenti finali hanno un ruolo. Ottimizzare l’utilizzo dei servizi cloud, ridurre il volume di dati superflui, fare un uso consapevole delle tecnologie artificiali.

Insomma, davanti all’avanzare inesorabile di “mostri” energivori come ChatGPT e soci, ognuno faccia la sua parte.

