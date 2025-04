I data center rilanciano gas e carbone: addio all’obiettivo di riduzione della CO2

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La domanda di energia da parte dei data center potrebbe cambiare le previsioni sulla transizione energetica. Rilanciando i consumi dei combustibili fossili e rallentando il calo delle emissioni della CO2. Il risultato sarà il fallimento degli obiettivi di lotta al cambiamento climatico al 2030.

E’ quello che sostiene l’ultimo rapporto New Energy Outlook di BloombergNEF. Gli analisti scrivono che rinnovabili e batterie copriranno non più della metà della domanda energetica dei data center al 2035. Ma quasi due terzi della produzione aggiuntiva deriverà da carbone e gas. Risultato: i data center contribuiranno a prolungare la vita delle centrali alimentate da combustibili fossili.

Secondo BloombergNef, la domanda aggiuntiva di energia dei data center sarà coperta per meno della metà da rinnovabili e batterie

Se ci si pensa, il ragionamento è quanto mai intuitivo. La domanda globale di elettricità è destinata ad aumentare per l’uso crescente dell’intelligenza artificiale. Nonché dall’espansione dei data center. Le aziende tecnologiche hanno bisogno di garantirsi un’alimentazione elettrica continua. Ecco perché alcune aziende hi-tech si sono rivolte all’energia nucleare. Ma altre considerano il gas naturale – e in alternativa il carbone – come la fonte di energia più abbondante e immediatamente disponibile.

Con tutta una serie di danni e costi collaterali. Per esempio, farà aumentare i costi per la sanità pubblica in tutto il mondo avanzato. Lo ha messo ben evidenza uno studio condotto dall’Università della California, Riverside e dal California Institute of Technology.

L’inquinamento crescente è stato collegato a una serie di problemi di salute, tra cui tumori, asma e altre malattie respiratorie. Secondo la ricerca, l’uso dei data center ha avuto un costo per il trattamento di queste malattie per a 1,5 miliardi di dollari soltanto nel 2023. Con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

Il 2025 potrebbe essere il primo anno in cui il mondo vedrà un calo strutturale delle emissioni legate all’energia. Guidato da cambiamenti duraturi. Piuttosto che da shock temporanei come la pandemia di Covid-19 o la crisi finanziaria del 2008. BloombergNEF prevede che le emissioni diminuiranno del 13% entro il 2035. Ma l’aumento dei data center, che richiedono grandi quantità di energia, attenuerà il calo.

Le emissioni cumulative di carbonio saranno superiori di 3,5 gigatonnellate nel prossimo decennio a causa dell’ulteriore consumo di energia da combustibili fossili legato ai data center. Gli Stati Uniti e la Cina saranno di gran lunga i due maggiori contributori. Il fenomeno sarà particolarmente esteso negli Stati Uniti. Dove i data center passeranno dal coprire il 3,5% della domanda odierna di elettricità all’8,6% entro il 2035.

La temperatura media salirà di 2,6° entro il 2100

Tutto questo nonostante i grandi gruppi hi-tech, da Amazon a Apple, abbiano continuato a investire in impianti rinnovabili. Dato il contesto, il New Energy Outlook prevede che la temperatura media globale aumenterà di 2,6°C entro il 2100, anche se ora è “molto vicina a scivolare a un risultato più vicino a 2,7°C“.

È importante, comunque, ricordare che le stime per la domanda futura di data center sono ancora incerte. E potrebbero essere sovrastimate. E’ vero che l’amministrazione del presidente Donald Trump ha promosso il progetto Stargate per espandere i data center. E ha firmato ordini esecutivi per aumentare l’uso di combustibili fossili a supporto del boom dell’IA.

Tuttavia, aziende come Microsoft hanno ritirato progetti di data center in tutto il mondo, rivedendo i loro piani di espansione. Per non parlare delle incognite legare a DeepSeek, l’AI sostenuta dal governo di Pechino, che ha dichiarato di aver bisogno di molta meno energia rispetto ai consumo dei propri concorrenti. Anche se non ha mai mostrato dati affidabili alla comunità scientifica. Per la lotta al cambiamento climatico c’è ancora una speranza.

