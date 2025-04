Data center, allarme per i prezzi dell’energia o è solo una grande bolla?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, il consumo di elettricità dei data center, spinto dall’intelligenza artificiale, è destinato a “più che raddoppiare” entro il 2030. Ma il Il presidente di Alibaba, Joseph Tsai, lancia l’allarme “bolla”: il ritmo di costruzione dei nuovi data center è superiore alla domanda di dati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale

E’ un tema di cui si dibatterà a lungo. L’esplosione dei sistemi di Intelligenza artificiale come influirà sulla domanda di energia? E soprattutto, con il progredire della tecnologia, quali sono i volumi di domanda aggiuntiva di elettricità a livello globale e nei singoli Paesi?

I pareri, come si vede, potrebbero portare in direzioni opposte. Ma non è detto che quanto affermato nel suo ultimo report dalla Iea (Internacional Energy Agency) e dal presidente di Alibaba non possano coesistere. Nel senso che lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale richiederà la realizzazione di un numero di data center considerevole. Ma il rischio è quello che se ne costruiscano troppi, anche dove non è necessario. O in numero superiore alle necessità.

Data center, al 2030 consumi al 3% dell’energia globale

Ma andiamo con ordine. Partendo da quanto ha scritto nel suo report la Iea. A suo dire, il boom dei data center rappresenta una sfida significativa per la sicurezza energetica e un fattore di aumento delle emissioni di gas serra. Nel 2024, i data center rappresentavano solo l’1,5% del consumo mondiale di elettricità, con 415 terawattora (TWh). Negli ultimi cinque anni è aumentato del 12% annuo.

Stati Uniti, Europa e Cina rappresentano circa l’85% del consumo energetico totale dei data center. center dovrebbe raggiungere circa 945 TWh entro il 2030, superando l’attuale consumo elettrico del Giappone. Questo significherebbe che i data center consumeranno quasi il 3% dell’elettricità mondiale. Altro problema: la distribuzione dei data center non è uniforme a livello globale. Stati Uniti, Europa e Cina rappresentano circa l’85% del consumo energetico totale dei data center.

Di conseguenza, la principale sfida è produrre elettricità in quantità sufficienti e a prezzi accessibili. Con ricadute pesanti sull’ambiente: l’IEA prevede che sarà necessario ricorrere ancora per qualche anno al carbone, che attualmente fornisce il 30% dell’elettricità utilizzata dai data center. Prima del passaggio totale alle energie rinnovabili.

Quale sarà l’impatto sulle emissioni di CO2? Sempre secondo l’Agenzia, si passerà dalle dalle attuali 180 milioni di tonnellate di anidride carbonica a circa 300 milioni di tonnellate entro il 2035 (l’1,5% delle emissioni totali del settore energetico).

Stati Uniti, Europa e Cina rappresentano circa l’85% del consumo energetico totale dei data center.

Diverso il punto di vista di Joseph Tsai, presidente di Alibaba, che parlando a un summit a Hong Kong ha lanciato un monito sull’eccessiva costruzione di data center per l’intelligenza artificiale: «Comincio a vedere i primi segnali di una bolla», ha dichiarato.

Secondo Tsai, la corsa globale – che coinvolge colossi tecnologici, fondi di private equity e investitori istituzionali – sta assumendo tratti “indiscriminati“. Molti data center vengono progettati e finanziati senza accordi di utilizzo certi. «Sono sbalordito dalle cifre in gioco», ha aggiunto Tsai. «Si parla di centinaia di miliardi di dollari di investimenti, spesso senza una domanda consolidata. Si sta scommettendo sulla crescita futura, ma a costi ambientali ed energetici elevatissimi».

In effetti, i conti tornano. Nel solo 2024, Amazon, Alphabet (Google) e Meta hanno annunciato investimenti rispettivamente di 100, 75 e 65 miliardi di dollari. A febbraio, Softbank e OpenAI hanno presentato un piano da 500 miliardi di dollarinegli Stati Uniti. Per non parlare del progetto Stargate annunciato dal presidente Donald Trump, che punta a investire mezzo trilione di dollari in infrastrutture AI.

Ma sarà interessante seguire i prossimi sviluppi in Cina. E’ vero che anche Alibaba prevede di investire 52 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Ma è altrettanto vero che DeepSeek, il motore di ricerca sviluppato con i fondi messi a disposizione dal governo di Pechino, aveva fatto sapere che i costi complessivi di energia sarano inferiori alle previsioni con l’utilizzo più efficiente della tecnologia. E in particolare con lo sviluppo dei nuovi microchip.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –