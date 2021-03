Daniele e l’incentivo svanito in Friuli / Vaielettrico risponde

Daniele ci scrive dal Friuli. Ha acquisto una Opel Mokka elettrica contando anche sull’incentivo regionale, che però poi è svanito. Vaielettrico risponde.

“V

i scrivo dal Friuli Venezia Giulia, regione che riconosceva un contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti a fronte di ibridi (full, mild o metano) o elettrici. Nuovi o anche usati. Nel novembre 2020, causa ennesimo guasto della mia 13enne Euro 4 e grazie alla prospettiva di produrmi grandi quantità di energia elettrica rinnovabile con l’installazione di un impianto fotovoltaico usufruendo del superbonus 110%, decidiamo di fare lo switch. Ordiniamo una Opel Mokka-e che tanto piace a mia moglie. Situazione perfetta per beneficiare del potenziamento degli eco-incentivi statali del decreto agosto e contributo regionale cumulabile. A fronte di un prezzo di listino di 34 mila €, il concessionario ci fa un preventivo di 23.900€ comprensivo di optional, prezzo ottenuto grazie ai 10 mila€ di contributo rottamazione statale e sconto di lancio. A questi vanno sottratti i 5000 € di contributo regionale per rottamazione e acquisto auto EV, da richiedere appena immatricolato il veicolo nuovo. Non ci pensiamo due volte e ordiniamo la vettura. Peccato che a febbraio 2021 la Regione FVG comunica sul proprio sito che i fondi stanziati coprono le domande presentate nel 2020. E sono validi solo per veicoli immatricolati entro l’1/1/2021.

“

.

Daniele.

Oltre tale data al momento non sono previsti contributi. Il concessionario non ha colpe, nessuno poteva immaginare un cambio di carte in tavola. Alla fine la vettura mi piace e la comprerò lo stesso, non ho intenzione di buttare altri soldi in manutenzioni su un vecchio diesel inquinante. E non vedo l’ora di vedere l’auto caricarsi gratis col fotovoltaico. Però mi sento preso abbastanza in giro dalla mia Regione