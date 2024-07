Daniela Biscarini nuovo n.1 Ewiva, la società che installa e gestisce ricariche ad alta potenza in tutta Italia, con Enel X e Volkswagen Group soci al 50%.

Daniela Biscarini al posto di Caleno alla guida della rete Enel-VW

Biscarini subentra di fatto a Federico Caleno, che ha lasciato Ewiva (e le cariche in Enel X) per assumere la guida di iPlanet, azienda controllata dal gruppo API e da Macquarie.

Avrà al suo fianco un’altra top manager, la CFO Annamaria Borrega, e risponderà alla n.1 di Enel X, Francesca Gostinelli. A fine giugno Ewiva ha superato i 360 siti di ricarica, per un totale di oltre 1.200 colonnine. Introducendo in tutte le stazioni il Plug&Charge, la funzionalità che consente alla colonnina di dialogare direttamente con la vettura e avviare la ricarica.

Una partnership è stata poi avviata con &Charge, piattaforma che raccoglie le recensioni sull’esperienza di ricarica, per migliorare la qualità del servizio. Laureata in Economia a La Sapienza di Roma, Biscarini vanta un’esperienza maturata in ruoli apicali di aziende come Enel, TIM e Johnson&Johnson Italia.

Obiettivo: semplificare il più possibile la ricarica

“Colgo questa nuova sfida con entusiasmo, consapevole che l’azienda e il settore della mobilità elettrica attraversano un momento di svolta per la loro evoluzione“, spiega Biscarini. “L’obiettivo è proseguire l’eccellente lavoro fatto finora, che ha permesso a Ewiva di compiere un importante percorso di crescita. Punteremo ancora sulla capillarità della rete ad alta potenza con particolare attenzione alle aree più strategiche. Lavoreremo per semplificare il più possibile la ricarica, ampliando la varietà di soluzioni offerte e introducendo nuove tecnologie. Ci impegneremo anche nell’adozione di sistemi di analisi dei dati di utilizzo sempre più evoluti per migliorare le performance della rete. Così come nella multicanalità di accesso al servizio, per estendere il numero di Mobility Service Provider abilitati alla nostra rete Ewiva, che già oggi sono circa 80“.

Un occhio particolare verrà poi riservato alla ricarica ad alta potenza dei mezzi pesanti.

