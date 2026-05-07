











Damen Shipyards fa un passo deciso: dal modello ibrido passa all’elettrico puro per il nuovo Waterbus 2907. Il battello, capace di trasportare 130 passeggeri con due motori elettrici, vedrà la sua prima unità entrare in servizio ad Amsterdam, città dove milioni di turisti ogni anno si muovono già su mezzi esclusivamente elettrici.

Il contrasto con Venezia è evidente. Qui le meraviglie storiche vengono ancora ammirate a bordo di vaporetti che sbuffano i soliti fumi neri. Emblematico l’episodio in cui Actv cancellò digitalmente lo smog da una foto per i social, attirandosi l’ironia dei veneziani. Un peccato, perché la tecnologia per cambiare rotta esiste già — e altrove sta diventando la norma.

Due motori da 375 kW e capacità della batteria da 426 kWh

Iniziamo dai dati. Il nuovo traghetto misura 28,6 metri e può accogliere fino a 130 passeggeri. L’architettura elettrica è a 1.000 volt in corrente continua e alimenta due motori da 375 kW ciascuno. L’energia proviene da due pacchi batteria da 213 kWh l’uno, per una capacità complessiva di 426 kWh: un dimensionamento pensato per un servizio intensivo, con continui attracchi e ripartenze, e naturalmente per velocità operative contenute.

Il Waterbus 2907 rappresenta l’evoluzione della versione ibrida già a catalogo, rispetto alla quale offre venti posti in più. Le dimensioni restano identiche, così come la velocità massima, che raggiunge i 21 nodi. Per la ricarica, Damen adotta lo standard Combo utilizzato nell’automotive e garantisce anche la compatibilità con il sistema MCS di nuova generazione, sviluppato per i veicoli pesanti.

«Questa imbarcazione sarà in servizio continuo, effettuando numerose manovre di attracco e disormeggio ogni ora. Pertanto, deve essere robusta», ha spiegato Lodewijk van Os, responsabile prodotto per i traghetti veloci e urbani di Damen.

Il debutto tra i canali di Amsterdam

La prima imbarcazione, fa sapere l’azienda, sarà presto consegnata ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Un luogo iconico per l’elettrificazione del trasporto passeggeri grazie al divieto ai motori termici nel centro storico della città olandese le imbarcazioni commerciali, come quelle dedicate ai turisti, sono tutte a batterie. Milioni di persone trasportate e tante emissioni climalteranti e locali, quelle più pericolose soprattutto per i residenti, risparmiate a favore della salute pubblica.

Venezia è inserita in una Laguna quindi non è possibile fare un confronto senza considerare le differenze, ma stupisce che non si sia ancora messo in acqua almeno un traghetto sperimentale per il centro storico. L’ultimo bando, ne abbiamo scritto qui, non osa oltre l’ibrido. Il traghetto è dotato di uno scafo ottimizzato, sviluppato in collaborazione con il MARIN Institute. Le dimensioni e la spaziatura degli scafi del catamarano sono state regolate per ridurre la resistenza e la scia. La struttura incorpora fibra di carbonio per compensare il peso delle batterie e minimizzare il pescaggio.

Un dato importante per Venezia visto che questa scelta si traduce in una scia ridotta, rendendolo ideale per la navigazione in aree urbane densamente popolate, quindi ideale per ridurre il problema del moto ondoso. Infine dal cantiere sottolineano che propulsori azimutali migliorano la manovrabilità in spazi ristretti. A bordo anche spazio le bici che possono essere ricaricate durante la navigazione.

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