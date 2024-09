È stato presentato al Cenex Expo e nasce sulla base di un Yamaha Tricity. Lo scooter tre ruote ha caratteristiche davvero sorprendenti, dimostrazione delle potenzialità dell’elettrico.

Ha l’accattivante nome di WMC300E+ e nasce dalla collaborazione tra White Motorcycle Concepts (WMC) e Mahle Powertrain. Il tre ruote elettrico è stato svelato un paio di giorni fa al Cenex Expo presso il centro di collaudo UTAC Millbrook, alcune decine di chilometri a nord di Londra.

La base del progetto è uno scooter Yamaha Tricity 300, ma che dell’originale giapponese ha ben poco, a partire ovviamente dalla motorizzazione. Il gruppo termico è stato sostituito con un powertrain dotato di tecnologie all’avanguardia. La batteria è composta da ossido di litio e cobalto con nichel, manganese e alluminio. Una “miscela” che permette una ricarica veloce e, grazie alla tecnologia Mahle con architettura M³x, anche un raggreddamento omogeneo. Il risultato? Ricarica in 15 minuti. L’idea dei progettisti infatti è quella di venire incontro a tutti quelli che hanno necessità di potenza, autonomia e tempi di ricarica rapidissimi.

“Le attuali motociclette elettriche sono focalizzate sulle esigenze dei rivenditori – ha affermato il fondatore e CEO di White Motorcycle Concepts, Robert White-, ma i clienti delle flotte, e in particolare i soccorritori di emergenza, richiedono elevati livelli di disponibilità che, a causa dei tempi di ricarica, le soluzioni esistenti semplicemente non sono in grado di fornire. Per soddisfare tale richiesta è stato necessario ripensare l’ingegneria e combinare alcune tecnologie innovative”.

Il risultato è uno scooter che raggiunge 100 miglia orarie e ha un’autonomia dichiarata di 100 miglia. Tradotto: 160 km/h e 160 km di autonomia. Le particolarità di questo veicolo però non si fermano alla tecnologia adottata nel comparto elettrico. Infatti anche l’aerodinamica è straordinaria. E’ stato sfruttato lo spazio tra le due ruote anteriori per incanalare un un “tunnel” il flusso aerodinamico. Questo sfrutta il effetto Venturi che all’aumentare della velocità permette la diminuzione della pressione dell’aria.

Uno scooter che è quindi un concentrato delle tecnologie più avanzate ma che apre una finestra su quelli che saranno gli scooter nell’immediato futuro.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –

Fonte: Motorcyclenews.com