Dalle rovine dell’Ucraina Delfast sogna la California

Dalle rovine dell’Ucraina gli uomini di Delfast on rinunciano a sognare e lanciano la California, originale e-bike pensata per le spiagge della West Coast e i pendolari urbani delle metropoli californiane.

Nel 2017, l’azienda ucraina Delfast fece centro sulla piattaforna di crowdfunding Kickstarter con un ciclomotore elettrico ad alte prestazioni chiamato Prime, ora adottato dall’esercito di Kiev per le incursioni contro gli invasori russi.

Ma Delfast non si ferma e torna al crowdfunding con l’e-bike California. Quasi un contrappasso tra la cupa Prime che scorazza sui campi di battaglia e questo veicolo sbarazzino, pensato proprio per le spiagge californiane. Ha un’autonomia di cento miglia, pedalata assistita fino a 45 km/h (velocità legale negli Stati Uniti) e una generosa coppia di 160 Nm.

Ma è soprattutto il design a catturare l’attenzione. Un look ben diverso dalla tradizione Delfast e molto più vicino a quello delle vere e proprie bici a pedalata assistita. Anche se è evidente lo sforzo per distinguersi da tutto quel che già c’è sul mercato.

Il pacco batterie, collocato in una scatola triangolare sopra il motore centrale, è rimuovibile e più capace del consueto (48 V/20 Ah). Si ricarica completamente in circa quattro ore.

La Delfast California dispone poi di un computer di bordo e dell’integrazione di app per il rilevamento della posizione, navigazione GSM 4G, immobilizzazione automatica e allarme personalizzabile dall’utente più blocco/sblocco Bluetooth e supporto per smartphone con ricarica wireless. C’è anche un display LCD a colori con sensore di luce ambientale, per visualizzare informazioni sull’ebike e dati di guida. E un faro a LED con accensione automatica illumina i percorsi al buio davanti, mentre la luce posteriore funge anche da luce di stop a LED.