Energia dall’auto alla casa? E’il sogno (proibito) del V2H

“Buongiorno. Leggendo il vostro sito, molti importante per chi vuole capire il mondo delle EV , ho riscontrato una inesattezza in un articolo di risposta di un esperto a riguardo la richiesta di un lettore per usare wallbox in modalità V2H. L’esperto asserisce che non vi sono veicoli pronti per questa tecnologia. In realtà esiste da un pezzo ed è disponibile sulla Leaf della Nissan. Mi risulta anche che l’azienda Wallbox abbia in listino una wallbox proprio per attuare la bidirezionalità dell’energia.

Sono molto interessato a questa opzione ma non trovo conferme. Ci provate voi?„

Roberto Giordan

Nissan Leaf più Wallbox Quasar: la tecologia c’è già

Risposta – Quello che dice è vero. Nissan Leaf è predisposta alla bidirezionalità, cioè alla cessione alla rete domestica dell’energia accumulata nella sua batteria (V2H). Altre case auto hanno annunciato che i prossimi modelli consentiranno la stessa funzione. In previsione di ciò, l’azienda spagnola Wallbox ha messo sul mercato un caricatore domestico anch’esso bidirezionale. Si tratta del modello Quasar, dotato tra l’altro di connettore CHAdeMO, lo stesso di Nissan Leaf. Può trovare le caratteristiche tecniche consultando il nostro Listino interattivo qui

Ma la legge lo vieta se la casa è connessa alla rete

C’è però un piccolo problema: in Italia non è ancora consentito alimentare da altra fonte, per esempio la batteria di un’auto, un’abitazione, se connessa alla rete. Potrebbe farlo solo staccandosi completamente dalla rete elettrica pubblica, rendendosene autonomo.

Al momento sono in corso sperimentazioni sull’integrazione fra vetture elettriche e rete elettrica, nelle varie funzioni: V1G (regolazione delle ricariche in base alla minore o maggiore disponibilità di potenza in rete); V2H (cessione di energia dalle batterie alle abitazioni attraverso il medisimo contatore intelligente); V2G (cessione di energia alla rete pubblica come strumento di accumulo e bilanciamento della rete). Ma la materia non è ancora stata regolata, non sono ancora stati introdotti i software abilitanti e manca un progetto tariffario per valorizzare questi servizi a vantaggio dell’utenza.

