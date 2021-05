Dalla Yaris ibrida a un’elettrica, conviene? Secondo noi…

Dalla Yaris ibrida ha senso passare a un’auto elettrica? Ce lo chiede Alex, indeciso se compiere il grande passo o restare su un’auto col doppio motore.

Dalla Yaris ibrida alla Renault Zoe o alla VW ID.3?

“Vorrei chiedere una vostra opinione in merito ad un possibile acquisto di una vettura elettrica. Intanto vi posso dire che il mio posto di lavoro si trova molto vicino a casa, circa 3 km. Ma la mia percorrenza media in questi 2 anni e mezzo si attesta sui 35 Km al giorno, per la maggior parte su percorsi Extra urbani. Ora a casa non avrei possibilità per ora di ricaricare l’auto e al massimo penso di fare installare una presa CEE da 16 A, e poi aumentare la fornitura di energia a 4,5 KW. Ma vicino a casa a circa 500 metri dispongo di una colonnina di ricarica a 22 KWh. Al momento sono possessore di una Yaris Full Hybrid e la mia media di consumo si attesta a circa 20 Km/litro. Secondo voi potrei pensare all’elettrico, mi interesserebbe o la ZOE o la VW ID3 City? Oppure nel mio caso è meglio rimanere su una Full Hybrid o PHEV? Da notare che vivo in Valle d’Aosta e quindi le temperature in inverno sono un pò più rigide“. Alex

Facciamo due conti su consumi e prezzo d’acquisto

Risposta. Non vediamo grandi problemi nel passare ad un’elettrica, con il suo chilometraggio abituale. Con i due modelli citati, la Zoe (batteria da 52 kWh) e la Volkswagen ID.3 (45 kWh) può tranquillamente ricaricare a casa, la notte, a costi molto contenuti. La prima dichiara un’autonomia di 395 km, la seconda (in versione City) di 350. Questi chilometraggi calano sensibilmente in autostrada, che non è però nel suo percorso abituale. E calano d’inverno, fino al 20%, lasciandole comunque circa 300 km di range. Quanto ai consumi, lei attualmente spende un po’ meno di 8 euro per fare 100 km. In elettrico, caricando a casa, non arriverebbe a 3 euro e mezzo. In più l’elettrico ha costi di manutenzione minimi, meno della metà rispetto a un’auto a benzina, e gode dell’esenzione dal bollo per 5 anni. Il costo per l’acquisto, però, è diverso: la Yaris ibrida 1.5 parte da 22 mila euro di listino, la Zoe da 34.450, la ID.3 da 34.800. Vanno detratti incentivi (per l’elettrico si arriva a oltre 10 mila euro, con rottamazione, sull’ibrido al momento i bonus sono esauriti) e sconti, molto importanti. Val la pena andare in concessionaria e trattare. Le elettriche, poi, vanno provate.