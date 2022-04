Dalla vecchia Yaris all’elettrica, si può fare?

Dalla vecchia Yaris a un’auto elettrica: è possibile passare da un diesel Toyota con 250 mila km a una EV spendendo una cifra contenuta? È la domanda di Luca. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Dalla vecchia Yaris…/ “Non vorrei spendere uno sproposito e non ho un garage”

“Vi leggo da un po’ (grazie principalmente al mio feed Google). E non ho potuto fare a meno di notare che raccomandate alla stragrande maggioranza di chi vi scrive, a ragion veduta, il passaggio a un’auto elettrica. Ma personalmente, non essendo troppo informato sull’argomento, vorrei approfittare del vostro know-how e presentarvi il mio caso. Sono il felice possessore di una Toyota Yaris del 2002 equipaggiata con l’eterno 1.4 D4D, che ha già percorso ben 250.000 km. Con consumi che si attestano intorno ai 25 km con un litro di gasolio. L’ho acquistata principalmente perché percorro strade extra-urbane, oltre che per aver trovato un esemplare con un unico proprietario che l’ha trattata al pari di un figlio. Alla cifra di 700 €, poi, era difficile se non impossibile trovare di meglio. Adesso con i prezzi del gasolio sulle montagne russe (gioco di parole infelice, lo so) inizio a valutare con più serietà il passaggio ad un’elettrica. Ma vivo in affitto e non ho un garage: esistono oggi vetture capaci di effettuare queste percorrenze e che non costino uno sproposito? Letto anche di una significativa discrepanza fra l’autonomia dichiarata e reale, anche questo da tenere in conto“. Luca Manlio.

Puoi guardare nell’usato, ma con queste cautele

Risposta. Ci sembra di capire che, al momento, un’elettrica nuova (anche con gli incentivi) non rientri nel tuo budget. Puoi spulciare i siti dell’usato per vedere se può esserci un’offerta che fa per te, ma siamo ben lontani dai 700 euro che hai speso per la tua vecchia Yaris. Se anche dovessi trovare un’occasione soddisfacente, però, dovresti valutare bene il tema dell’autonomia e della ricarica dell’auto in questione. Non avendo un garage, ci par di capire che non potresti ricaricare a casa e devi sapere che le colonnine pubbliche, in genere, hanno un prezzo al kWh superiore. E devi anche valutare di avere almeno una colonnina comoda e disponibile. Quanto al problema dell’autonomia, è vero quel che dici. Il dato dichiarato è ricavato in laboratorio, facendo una media tra consumi presunti in città, strada statale e autostrada. A velocità abbastanza contenute. Diciamo che può essere considerato attendibile (o addirittura un po’ sosttostimato) se si usa l’auto solo in contesto urbano. E va tenuto conto del fatto che anche il freddo penalizza l’efficienza della batteria e, quindi, l’autonomia.

