





Sconti sui pedaggi a camion e autobus elettrici per accelerare una transizione che procede ancora troppo lentamente nel trasporto merci e passeggeri. È la richiesta degli eurodeputati della commissione Trasporti e Turismo alla Commissione europea: chiedono riduzioni dei pedaggi per i mezzi che utilizzano rimorchi efficienti e uno sconto del 75% per i veicoli a basse emissioni fino al 30 giugno 2031. La proposta, presentata dal relatore Matteo Ricci (S&D, Pd), è stata approvata a larga maggioranza: 31 voti favorevoli, 10 contrari e un’astensione. Intanto in Italia partono i rimborsi dei pedaggi 2025, ma senza differenze tra veicoli elettrici ed Euro VI: nessuna premialità per le emissioni zero. Sulla A35 Brebemi, invece, è previsto uno sconto del 30%.

Sconti non solo ai veicoli ma anche ai rimorchi

La novità della proposta è l’inclusione di rimorchi e semirimorchi nella tariffazione differenziata in base alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti. Il principio è lineare: anche se i rimorchi non hanno un motore e quindi non emettono CO₂ direttamente, incidono comunque sui consumi del veicolo trainante. Un rimorchio più leggero o più aerodinamico riduce il fabbisogno di carburante (o di energia elettrica) del mezzo che lo tira, abbassandone di conseguenza le emissioni complessive.

A questo capitolo si aggiunge la proposta di un incentivo temporaneo per i veicoli a basse emissioni, con particolare attenzione a quelli dotati di range extender di serie. Gli eurodeputati suggeriscono di consentire agli Stati membri che già prevedono l’esenzione dal pedaggio per i veicoli a zero emissioni di applicare una riduzione del 75% ai veicoli a basse emissioni fino al 30 giugno 2031.

La logica della misura è in parte difensiva — e può essere letta come un arretramento — perché in un’ottica di decarbonizzazione sarebbe preferibile concentrare gli incentivi sui veicoli a emissioni zero. Tuttavia i deputati europei ritengono che la conversione alla trazione elettrica proceda troppo lentamente e che, nell’immediato, sia comunque necessario premiare chi riduce le emissioni, anche se non in modo totale.

Il valore aggiunto della refrigerazione elettrica

Un altro ambito su cui intervenire per ridurre le emissioni è la sostituzione dei sistemi di refrigerazione diesel con soluzioni elettriche, cioè dispositivi a batteria o plug‑in in grado di raffreddare il carico senza ricorrere a un motore termico. Una conversione che contribuisce in modo diretto alla decarbonizzazione del settore. Anche in questo caso, la proposta punta sulla leva dei pedaggi per incentivare il cambiamento.

Un ulteriore tema centrale sollevato dagli eurodeputati riguarda le regole sui pedaggi stradali — quelle che determinano quanto pagano camion e autobus per l’utilizzo della rete viaria — che oggi non risultano ben allineate con le norme europee sulle emissioni di CO₂ per gli stessi veicoli. Per evitare sovrapposizioni, incertezze e burocrazia aggiuntiva, i deputati propongono di armonizzare le due normative.

Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore i nuovi standard sulle emissioni di CO₂ per camion e autobus. Di conseguenza, secondo gli eurodeputati, anche le regole sui pedaggi dovrebbero essere aggiornate per riflettere questo cambiamento. Sono iniziative che dovranno essere validate dal Parlamento europeo in plenaria.

E in Italia? I camion elettrici, equiparati agli euro VI

Abbiamo registrato le gigantesche differenze negli incentivi all’elettrico tra l’Italia e altri Paesi (leggi), il differenziale limitato nei sostegni regionali alle alimentazioni termiche ed elettriche (leggi). Sui pedaggi il copione si ripete: vediamo cosa dicono le “Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2025” pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2026 (qui il link).

Il documento stabilisce l’intensità del rimborso dei pedaggi autostradali pagati nel 2025 dalle imprese di autotrasporto merci. Sono contributi riservati a veicoli a basso impatto ambientale e si intendono con queste le classi Euro V, Euro VI o mezzi elettrici, con una riduzione massima del 13%. Sono previsti incentivi aggiuntivi per i transiti notturni e una soglia minima di fatturato annuo pari a 200.000 euro per accedere al beneficio.

Ma i mezzi elettrici non beneficiano di alcuna premialità nonostante l’investimento per un veicolo a batteria sia molto più alto. Un differenziale di costo che viene premiato in altri Paesi europei dove sono esonerati dal pagamento dei pedaggi. Essendo veramente poche le unità circolanti in Italia, l’impatto sui conti pubblici darebbe insignificante. Tanto che lo sconto green del 30% è già in vigore sulla di A35 Brebemi per veicoli elettrici e LNG o GNL.