Dalla Toyota alla Tesla Model 3: l’anno elettrico di Luca

Dalla Toyota alla Tesla, dall’ibrido all’elettrico. Luca, un altro lettore, condivide qui il racconto del suo primo anno (pochi mesi…) in elettrico. Prima di lui lo avevano fatto Elisabetta e Federico, proprietari di una Renault Zoe, e Paolo, che ha una Volkswagen ID.4. Chi volesse condividere la sua esperienza può scrivere alla nostra mail info@vaielettrico.it.

Dalla Toyota alla Tesla: “Un passaggio epocale”

di Luca Grandinetti

“Mi sono deciso di passare al full electric questa estate. Provenendo da tre full hybrid Toyota (ultime due CH-R 1.8 e 2.0), ero fortemente indeciso se passare ad una plug-in o ad un’auto completamente elettrica. Alla fine ho deciso per la seconda, forte dei contributi statali e regionali, ho optato per la regina “Tesla”. e a settembre è arrivata la mia Model 3 Long Range. Da subito ho avuto la sensazione di un passaggio epocale, se pur la mia CH-R era ed è un’auto eccezionale, ma la differenza è veramente tanta. L’auto elettrica è un’esperienza esaltante, cancella subito le sensazioni vissute fino al momento in cui la provi. La coppia immediata, le prestazioni, la fluidità di marcia, il comfort, la silenziosità, la praticità e la facilità d’uso… La possibilità di programmare e gestire la propria auto in remoto da un app, scaldare l’abitacolo, avviare la sua ricarica, aprire porte e cofani. Cose impensabili con qualsiasi auto termica“.

“Dopo 7 mila km l’ansia da ricarica se n’è andata”

“Ho fatto fino ad ora oltre 7 mila km e tre viaggi autostradali da almeno 500 km e devo dire che l’ansia da ricarica è diventato prestissimo un ricordo. Una sola ricarica per 500 km in un tempo insufficiente per finire di mangiare un boccone e andare in bagno.

Ciò che viene fatto passare come uno scoglio insormontabile alla fine è una risicata pausa piacevole e inevitabile…direi. ZTL gratuita, assicurazione a basso costo, niente bollo, nessun tagliando e, da pochi giorni, la “sentinella” live sull’app da smartphone. Tutto rende questa nuova scoperta veramente nuova e fantastica. Mi chiedo come tutto questo possa lasciar ancora qualcuno scettico e in dubbio sulla nuova tecnologia. Sono sicuro che questo qualcuno quando la proverà non tornerà più indietro“.

