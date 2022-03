Dalla Superb diesel alla Leaf, che salto

“V orrei condividere con voi la mia decisione di passare da una auto diesel ancora perfettamente funzionante , ad una elettrica. Premessa doverosa: le due auto in questione non sono comparabili in termini di capacità di carico e di viaggio. Il cambio auto è coinciso con una revisione dei ruoli delle auto in famiglia “ .

“ L’auto a gasolio in questione era una Skoda Superb SW DSG del 2013 , acquistata 5 anni fa di seconda mano. Quest’auto, per i posti posteriori, ha l’abitabilità di una limousine e un bagagliaio sconfinato. Può fare il giro dell’Europa in comfort assoluto . Gli elementi che mi hanno portato a cambiare sono tanti. Eccoli in ordine decrescente di importanza:

1) perchè ho provato qualche giorno una Leaf in Car Sharing e lo stile di guida mi è piaciuto molto. Non ho uno stile sportivo; guido perché devo farlo.

2) Mi è piaciuta molto anche la sensazione di semplicità meccanica che trasmette:

batteria-motore-inverter-ruote-STOP. Immagino che la tecnologia sotto sia notevole, ma la tranquillità che la (apparente) semplicità trasmette è impagabile. Un esempio: fantastico guidare senza frizione, sapendo che non ha neppure il cambio automatico. Il DSG era un eccellente automatico, ma pensare alla sua complessità che conteneva era fonte di disagio (ogni 60.000km necessitava di una costosa sostituzione-olio).

3) la possibilità di scegliere la fonte energetica. Il gasolio, a meno di una percentuale di olio vegetale, è necessariamente di origine fossile (almeno per ora, i carburanti di sintesi non ci sono). L’energia elettrica può essere scelta. se di origine rinnovabile o meno. So che le rinnovabili costano di più, ma poter scegliere è ottimo per me “.

Ecco quanto spendevo per la Skoda a gasolio

La Nissan Leaf 40 che ho preso, non è acquistata: l’ho presa con noleggio lungo termine di auto già usata. Il motivo fondamentale per cui l’ho presa NLT sono:

1) la scarsa disponibilità di usato elettrico (il nuovo senza incentivi è inarrivabile)

2) l’evoluzione rapida della tecnologia: tra 4 anni non so quanto sarà vendibile un’auto elettrica comprata oggi. Il rischio di obsolescenza è elevato.

Parlando di soldi, ho rotto gli indugi quando ho realizzato che il costo di possesso della Superb era paragonabile alla rata di un noleggio. Della Superb ho tutti (ma proprio tutti) i dati di consuntivo sui 60 mesi di possesso.

A) Differenza tra acquisto (già usata) e vendita = 9’200€

B) Bollo = 1’217€, assicurazione =4’000€

C) tagliandi, gomme, batterie, cerchi le gomme invernali, riparazioni etc… =4’900€

Il consumo medio di gasolio (misurato sempre da pieno a pieno) di stato di 15.5 [km/litro]. Sommando A+B+C+D ottengo circa 310€ al mese su 60 mesi.

…e quanto spendo per la mia nuova Nissan Leaf

Per l’auto elettrica ho speso circa 3’800€ di anticipo e 330€/mese x48 mesi; tutto Iva compresa, perchè non ho partita Iva o simili. È compresa l’assicurazione, tagliandi e le gomme estive/invernali e 17’000km annui (il bollo NON viene compreso per legge, ma in Lombardia non si paga per le EV). Per la infrastruttura di ricarica ho speso: 3’800€ per una colonnina 7KW nel posto auto privato vicino al lavoro (di cui 1.500€ saranno rimborsati in 10 anni). 300€ per un EVSE regolabile 6A-8A per la casa: la linea del garage condominiale è piccola e temo di friggerla andando a 10A. Concludo dicendo di essere (per ora) soddisfatto: dopo quasi 3 settimane e 1.000 km, la Leaf40 è eccellente nella missione principale (commuting e TAXI di famiglia). Aggiungo che sono riuscito anche a fare un piccolo viaggio in giornata (di 300 km totali). È stato un po’ al limite e, per questo motivo, meno rilassante dello stesso viaggio fatto altre volte con la Superb. Forse ho pagato la mia inesperienza elettrica, ma non ho avuto particolari problemi.