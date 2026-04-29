Dalla Spring alla R4: il bilancio (positivo) di Umberto













Dalla Spring alla R4: Umberto, un lettore romano, traccia un bilancio delle due auto elettriche che ha avuto in questi due anni. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Ero andato per un’auto a GPL, ho preso la Springhina…”

“Sono Umberto e vivo a Roma. Avendo a disposizione colonnina e fotovoltaico (fortunato rientrante nel 110%) e venendo da oltre 30 anni di guida diesel (Citroen CX, Citroen Saxo, Ford Focus Wagon 1°serie) ci ragiono un po’ su. Tesla ha dimostrato che l’elettrico può funzionare, e faccio il passo: nel 2024 acquisto una Dacia Spring. Sinceramente ero andato per una Sandero GPL, non rientrando negli incentivi per fine dei fondi, ma la concessionaria mi propone una Km 0. Beh la prima impressione non è stata delle migliori: macchina piccola e stile particolare, ma quando comincio a guidarla mi devo ricredere! Incredibilmente agile in una città come Roma (e romani sanno che significa). Parcheggi ovunque, leggerissima nelle manovre. E non parliamo dello scatto fulminante e di qualche bolide blasonato lasciato al semaforo a mangiare la polvere con grande soddisfazione. Soprattutto dopo sguardi sfottenti. Un’auto che consiglio caldamente a chi vive le grandi città!!! Oltre 200 km di autonomia, una settimana di spostamenti. Confrontando i costi del carburante su 7.555 km percorsi, mi sono ‘rimasti’ in tasca 588 euro. E con la congiuntura attuale il risparmio sarebbe molto più alto. Senza contare costi di tagliando (circa 120 euro sulla Focus), guasti vari, bollo, parcheggi sulle strisce blu…

Dalla Spring alla R4: “ Ce ne siamo subito innamorati…”

Lo scorso anno riesco a prendere gli incentivi, restituisco un po’ a malincuore la ‘Springhina’ andiamo per la Scenic. Ma, vedendo la Renault 4 esposta (era appena arrivata), ce ne innamoriamo e la prendiamo. Oggi, dopo circa 4 mesi e mezzo di utilizzo (70% città e 30% raccordo e autostrade), non mi posso assolutamente lamentare. Consumi medi attorno ai 12kWh per 100 km (allego foto) con un’autonomia che ormai si assesta tra i 400/420 km. E ormai sono un fan dell’elettrico. È giusto che ognuno abbia le sue opinioni (termico, benzina, gpl o qualsiasi altra cosa) ma non bisogna demonizzare l’elettrico. Sicuramente tra qualche anno si faranno ulteriori grandi passi nel migliorarlo come autonomia, costi e tempi di ricarica. E poi: vi ricordate i primi cellulari? Delle bestie pesantissime, ingombranti e costosissimi da utilizzare solo per fare una telefonata. Mentre ora ci ritroviamo telefoni che sono pc leggerissimi e abbordabili come costo. E sapete quanti anni ci hanno messo a farli diventare quelli di adesso? È per questo che sono ottimista che l’elettrico sarà anche lui alla portata di tutti“. Umberto Fragale

Risposta. Quanti sono gli italiani che si trovano nelle condizioni di Umberto (possibilità di ricaricare a casa a costi bassissimi)? Milioni e milioni. Ma pochi decidono di passare all’eletttrico, spesso vittime di una narrazione sbagliata. Fare 12 km con un kWh significa spendere poco più di 2 euro ogni 100 km. È poco più del costo di un ltro di benzina. E lì te li sogni 100 km…